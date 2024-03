„Wir planen in beide Richtungen!“ – Harun Sulimani, sportlicher Leiter der SPG HOGO Wels, im Interview

Details Mittwoch, 27. März 2024 15:01

Die SPG HOGO Wels 2 fristet am absoluten Tabellenende der LT1 OÖ-Liga ein tristes Dasein. Nachdem man in den ersten Frühjahrsrunden zwar stets verloren hatte, dabei aber die Leistungen durchaus stimmten und man den jeweiligen Kontrahenten immer wieder auf Augenhöhe begegnen konnte, war am vergangenen Wochenende eine gewisse Zäsur ersichtlich, als man beim Aufsteiger aus Bad Leonfelden böse unter die Räder kam (0:6). Inwiefern wirken sich die jüngsten Ereignisse auf den Verein und dessen mittelfristige Planung aus? Unter anderem darüber sprach Ligaportal.at mit dem sportlichen Leiter Harun Sulimani.

Ligaportal: Wie optimistisch seid ihr im Verein, dass am Ende des Tages der Klassenerhalt doch noch realisiert werden kann?

Sulimani: „Wir haben uns grundsätzlich dazu entschlossen, dass in unserer zweiten Mannschaft ausschließlich junge Spieler zum Einsatz kommen. Es war uns bewusst, dass es eine schwierige Saison wird. Wir wissen aber trotzdem, dass der Klassenerhalt möglich ist. Es wird nicht leicht. Die Spieler sind sehr jung und unerfahren. Sie müssen mit der Situation umgehen. Wir glauben aber weiterhin an den Ligaverbleib und schauen von Spiel zu Spiel. Vom Ergebnis her haben wir jetzt in Bad Leonfelden einmal wirklich einen Dämpfer bekommen.“

Ligaportal: Gibt es Überlegungen im Verein, vermehrt Spieler aus dem Regionalliga-Kader zum Einsatz kommen zu lassen, um die Klasse zu halten?

Sulimani: „Das ist nicht so einfach. Vom Start weg hatten wir im Regionalliga-Kader leider personelle Probleme. Natürlich ist es dann schwierig, dass wir Leute runterschicken. Es ist der Sinn der zweiten Mannschaft, dass wir jungen Akteuren die Möglichkeit geben. Sie haben Potential, aber machen natürlich auch noch Fehler. Es war nie geplant, dass wir sieben bis acht Spieler von oben im OÖ-Liga-Team einsetzen. Das würde keinen Sinn machen.“

Ligaportal: Wie wäre es für den Verein, wenn man am Ende dann doch aus der OÖ-Liga absteigen muss?

Sulimani: „Wenn es passiert, dann müssen wir damit umgehen. Wir planen in beide Richtungen. Das müssen wir tun. Wir haben gewusst, dass es ein ganz schwieriges Jahr wird. Wir werden natürlich versuchen, den Abstieg zu verhindern. Im Fußball ist immer etwas möglich. Solange das der Fall ist, werden wir alles probieren.“

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Trainer Jürgen Schatas?

Sulimani: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Job von Jürgen Schatas und dem gesamten Trainerteam. Da gibt es keine Diskussion. Wir können das richtig einordnen. Der Kader ist jung und die OÖ-Liga ist eine richtig gute Liga. Das Trainerteam macht einen guten Job und arbeitet sehr professionell, was etwa Trainings- und Spielvorbereitung betrifft.“

Ligaportal: In naher Zukunft warten die Gegner St. Martin/M., Ostermiething und Bad Ischl. Wie viele Punkte sollen da herausspringen?

Sulimani: „Das ist schwer zu sagen. Neun Punkte wären ein Traum. Wenn wir vier bis sechs Punkte aus diesen Spielen mitnehmen, wäre das ein guter Erfolg. Wir wissen, dass das starke Gegner sind. Wir gehen in jede Partie als Underdog. Für die jungen Spieler ist die Drucksituation nicht so einfach.“

Fotocredit: Helmut Dietmaier

