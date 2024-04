OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 22

Details Sonntag, 14. April 2024 10:11

Die 22. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at wirft in der Analyse noch einmal einen Blick zurück.

Tabellenführer mit 9:0-Kantersieg

Dass die ASKÖ Oedt in einer eigenen Liga spielt, behauptet die Konkurrenz regelmäßig. Am vergangenen Freitag trat man ein weiteres Mal den Beweis an, dass man das Maß aller Dinge ist. Man knallte den UFC Ostermiething, bis dato als einziges Team noch ungeschlagen in der Rückrunde, mit 9:0 ab. Zur Einordnung: Die Braunauer gehören in dieser Spielzeit zu den besten OÖ-Liga-Teams, schlossen die Hinserie als Dritter ab und belegen aktuell Rang fünf. Die ASKÖ Oedt hat durch den sechsten Sieg in Serie bereits satte elf Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger. Dieser ist nun der SV sedda Bad Schallerbach, der im Aufsteigerduell die SU Bad Leonfelden mit 3:0 schlug und damit seit vier Runden ungeschlagen ist.

Wichtige Siege

Zu den formstärksten Teams der Liga gehört gegenwärtig zweifelsohne die Union Mondsee, welche am gestrigen Samstag die besser klassierte Union Dietach auswärts mit 2:0 in die Schranken wies und sich dadurch auf Rang sieben verbesserte. Die Plasser-Elf ist seit nunmehr sechs Runden ungeschlagen. Ebenfalls um eine Position nach oben kletterte der neue Neunte des Zwischenrankings Union Edelweiss. Die Linzer holten einen Dreier gegen eine besser klassierte Mannschaft. Die SPG Weißkirchen/Allhaming zwang man auswärts mit 2:0 in die Knie und beendete damit eine unfassbare Serie. Die Zebras waren zuvor 46 Partien auf eigenem Kunstrasen ungeschlagen geblieben. Unmittelbar nach der Union Edelweiss im Ranking folgt der SV Bad Ischl, der durch den 3:1-Erfolg in Wels und das sechste ungeschlagene Spiel am Stück immer tiefer ins Ligamittelfeld vordringt. Mit dem Abstiegskampf hat der einstige Tabellenletzte aktuell nichts mehr zu tun. Mit der SPG Friedburg/Pöndorf gibt es ein weiteres Team aus jener Region des Klassements, das an diesem Wochenende für positive Schlagzeilen sorgte – und zwar auf absolut spektakuläre Art und Weise. Nachdem man gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf mit 0:1 in Rückstand geraten war, drehte man auf und gewann schlussendlich noch mit 5:1. Markus Wallner, in der Halbzeitpause eingewechselt, schnürte binnen 16 Minuten einen Hattrick.

DSG Union Perg mit Big Points im Abstiegskampf

Eine Nervenschlacht gab es gestern in Perg, als die Prandstätter-Truppe den zuletzt so gebeutelten ASK St. Valentin empfing. Schlussendlich setzten sich die Gastgeber hauchdünn mit 1:0 durch und hielten den direkten Konkurrenten im Klassement weiter auf Distanz. Es war gleich ein Dämpfer für die Niederösterreicher im ersten Spiel nach Wilhelm Wahlmüller. Zumindest einen Zähler im Abstiegskampf holte die SPG Pregarten, die nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 im Derby gegen die SU St. Martin/M. realisierte. Seit drei Partien ist die Nimmervoll-Elf jetzt schon ungeschlagen.

