"Haben es in den letzten Wochen geschafft, die Defensive zu stabilisieren" - Pergs Übungsleiter Jürgen Prandstätter nach der Nullnummer gegen Union Dietach im Interview

Eine Art Befreiungsschlag gelang am vergangenen Wochenende der Union PROCON Dietach, als man durch einen 5:0-Erfolg gegen St. Valentin nach zuvor ungemein herausfordernden Wochen wieder für Positiv-Schlagzeilen in der LT1 OÖ-Liga sorgen konnte. Mit der DSG Union HABAU Perg empfingen die Ruttensteiner-Schützlinge allerdings nun eine Mannschaft, deren Formkurve in den letzten Wochen stark nach oben zeigte und die den Kampf um den Klassenerhalt dementsprechend mustergültig bestreitet. Schlussendlich holten die Mühlviertler am gestrigen Nachmittag ein 0:0 gegen den Tabellenzweiten und tätigten damit einen weiteren kleinen, aber zweifelsohne nicht unwesentlichen Schritt, um auch in der kommenden Spielzeit wieder in Oberösterreichs höchster Amateurliga vertreten zu sein. Ligaportal.at sprach nach dem Remis mit dem Trainer der DSG, Jürgen Prandstätter.

Ligaportal.at: Wie zufrieden können Sie mit dem Punktgewinn gegen Dietach sein?

Prandstätter: „Unter dem Strich bin ich mit dem Unentschieden sehr zufrieden. Wenn man gegen den Zweiten der Liga einen Punkt holt, hat man nicht so viel falsch gemacht. Wir konnten das Spiel über weite Strecken sehr offen gestalten, hätten nach einer Minute eigentlich auch in Führung gehen müssen. Natürlich hatte auch Dietach mit ihrer Qualität durchwegs sehr gute Möglichkeiten auf einen Treffer. In Summe ist das Remis, denke ich, aber gerecht.“

Ligaportal.at: Ihre Mannschaft hat in den letzten Wochen ungemein an Stabilität zugelegt – man hat nur eines der letzten sieben Spiele verloren. Was zeichnet euch mittlerweile aus? Wie hat man diese Konstanz reinbekommen?

Prandstätter: „Allzu viel haben wir gar nicht verändert. Zum einen sind wir vor dem Tor in den letzten Wochen konsequenter geworden. Zum anderen haben wir es geschafft, dass wir die Defensive stabilisieren. Das ist meiner Meinung nach das große Plus. Wir haben jetzt wieder gegen eine Top-Mannschaft zu null gespielt. Das machen die Jungs zurzeit wirklich gut.“

Ligaportal.at: Sie stehen momentan bei 31 Punkten. Wie schätzen Sie den Kampf um den Klassenerhalt ein?

Prandstätter: „Der ist völlig offen. Dahingehend wird es für uns vor allem mehr um den Relegationsplatz, als um die direkten Abstiegsplätze gehen. Da befinden sich sicher noch fünf Mannschaften mittendrin, das wird vermutlich bis zum Schluss spannend. Wir nehmen das dementsprechend ernst und wollen natürlich so schnell es geht mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Das haben wir aber auch in der eigenen Hand. Am Ende wird man sehen, wem in den verbleibenden Runden die Puste ausgeht und folglich den Relegationsplatz, sofern es dazu kommt, annehmen muss.“

Ligaportal.at: Am kommenden Wochenende geht es gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Prandstätter: „Weißkirchen ist eine hervorragende Mannschaft in der Liga. Das haben sie schon des Öfteren eindrucksvoll bewiesen. Trotzdem glaube ich, dass für uns etwas möglich ist. Wir haben gegen sie zuhause schon in der Vergangenheit gute Leistungen gezeigt.“

Union Dietach – DSG Union Perg

Die Besten: Alberto Prada-Vaga (IV, Union Dietach) bzw. Simon Primetzhofer (TW, DSG Union Perg), Benedikt Hofer (IV, DSG Union Perg)

