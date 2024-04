OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 24

Details Sonntag, 28. April 2024 12:04

Die 24. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at wirft in der Analyse noch einmal einen Blick zurück.

ASKÖ Oedt marschiert weiter

Durch den siebten Sieg in Folge (4:0 gegen die Union Edelweiss) steht die ASKÖ Oedt unmittelbar vor dem Titelgewinn. Der überlegene Tabellenführer hat satte elf Zähler Vorsprung auf die ersten Verfolger aus Dietach und Bad Schallerbach. Beide genannten Kontrahenten haben noch sechs Runden zu absolvieren, die ASKÖ Oedt sogar noch sieben. Die Russ-Truppe befindet sich zweifelsohne in der besten Phase des bisherigen Saisonverlaufs. Allein in den jüngsten vier Matches weist man ein Torverhältnis von 19:0 auf. Während die Dietacher gegen die DSG Union Perg nicht über ein 0:0 hinauskamen, erledigte der SV sedda Bad Schallerbach seine Hausaufgaben und schlug den UFC Ostermiething zuhause mit 3:1. Wie die ASKÖ Oedt war auch die Renner-Elf unter der Woche im Einsatz gewesen, als man den Halbfinaleinzug im Landescup fixiert hatte. Tabellenvierter bleibt die SPG Weißkirchen/Allhaming, welche nach drei Pleiten am Stück endlich wieder für positive Schlagzeilen sorgen konnte und den kriselnden ASK St. Valentin auf heimischem Kunstrasen mit 3:1 in die Knie zwang.

Rangverbesserungen

Gleich um zwei Plätze nach oben ging es für die Union Mondsee, welche den Inhaber der roten Laterne aus Wels auswärts mit 3:0 schlug. Die Plasser-Truppe, die seit acht Runden ungeschlagen ist und zuletzt vier Mal am Stück gewann, ist mittlerweile Tabellenfünfter. So gut stand man im bisherigen Saisonverlauf noch nie da. Vor acht Matchtagen war man noch Elfter gewesen. Auch der SV Grün-Weiß Micheldorf ist ein Sieger dieses Wochenendes. Nach zwei hohen Pleiten am Stück lag unter der Woche der Fokus in der Trainingsarbeit ganz klar auf defensiver Stabilität. Dies trug sofort Früchte, als man beim 3:1-Erfolg in Bad Leonfelden eine starke Leistung zeigte. Wie die Truppe aus Mondsee sprang auch die SPG Friedburg/Pöndorf um zwei Plätze nach oben. Nach dem Cup-Aus unter der Woche zeigte man im Ligabetrieb eine Reaktion und wies die besser klassierte SU St. Martin/M. in die Schranken (3:0). Es war der zweite Sieg am Stück, der dafür sorgt, dass es in Sachen Klassenerhalt richtig gut aussieht.

SPG Pregarten stemmt sich gegen Abstieg

Auf Position 14 scheint weiterhin die SPG Pregarten auf. Aktuell sieht es so aus, dass es sich hierbei um den Relegationsplatz handelt. Jenen wollen die Pregartner so schnell wie möglich verlassen. Wenn man weiterhin dermaßen formstark auftritt, wird das wohl nur eine Frage der Zeit sein. An diesem Wochenende gewann man mit 2:0 gegen den SV Bad Ischl, sorgte dafür, dass der direkte Konkurrent im Ranking nicht enteilt, und prolongierte stolze Serien. Es war der zweite volle Erfolg ohne Gegentreffer en suite. Seit insgesamt fünf Runden ist man ungeschlagen. Die Pregartner haben somit 26 Punkte auf dem Konto. Für den ASK St. Valentin (19) und die SPG HOGO Wels 2 (9) wird es indes immer finsterer.

Fotocredit: Klaus Haslinger

