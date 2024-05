Ligaportal überträgt Landescup-Finale 2023/24 im Live-Stream!

Binnen drei Tagen fallen heuer beide Entscheidungen in den Pokalbewerben des OÖFV: Wenn Oedt am 30. Mai Ostermiething empfängt, haben die Hausherren nach 2017 und 2018 den dritten Triumph im ADMIRAL OÖ Landescup im Visier. Die Innviertler dagegen wittern die Chance auf den Premierentitel, wobei in den bisher vier direkten Duellen in der LT1 OÖ-Liga stets Oedt siegreich blieb. Anstoß ist um 16.30 Uhr, bereits ab 16 Uhr wird das Finalevent im Livestream auf Ligaportal übertragen.

Der Champion wird mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und einem Startplatz im UNIQA ÖFB Cup 2024/25 belohnt, der unterlegene Endspielteilnehmer darf sich über 5.000 Euro freuen. Im Fall eines Oedt-Siegs geht der Startplatz im UNIQA ÖFB Cup auf den Zweitplatzierten der LT1 OÖ-Liga über, da die Hausherren als Meister bzw. Aufsteiger in die Regionalliga Mitte bereits qualifiziert sind. Da auch alle im Viertel- oder Halbfinale ausgeschiedenen Vereine Prämien erhalten, schüttet der OÖFV gemeinsam mit Hauptsponsor Admiral und der Langgruppe Preise im Gesamtwert von 23.000 Euro aus. Ein besonderes Spiel wird es auch für Manuel Schüttengruber: Nach 267 Bundesliga-Einsätzen und 84 internationalen Spielleitungen wird der Linzer beim Landescup-Finale das letzte Mal als Referee fungieren und seine erfolgreiche Schiedsrichterlaufbahn beenden.

Zwei Tage nach dem Herren-Endspiel sind die Frauen an der Reihe: Die SPV Kematen- Piberbach/Rohr-Neuhofen trifft am 1. Juni um 16 Uhr im Endspiel des ZAUNERGROUP OÖ Ladies Cup in St. Stefan/Walde auf LASK 1b.