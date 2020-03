StayAtHome-Wordraps: Teil 1 mit Daniel Kerschbaumer

Details Dienstag, 24. März 2020 13:07

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Oberösterreich-Liga sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Den Anfang macht Daniel Kerschbaumer, Winterneuzugang der ASKÖ Oedt, der bereits für den LASK, SV Mattersburg oder Blau-Weiß Linz aktiv war.

Wird die Saison 2019/20 fortgesetzt? Ich hoffe, dass noch gespielt wird, denke aber, dass es vorbei ist.

So halte ich mich aktuell fit: Ausdauerläufe und Krafttraining

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: mit Manuel Schmidl über die Playstation ;)

Fairste Lösung, falls Meisterschaft abgebrochen wird: die Saison annullieren und im Sommer gleich neu starten

Homeoffice: gute Sache momentan

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudeln mit Pesto

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Weil die Stimmung bei uns im Training immer hervorragend ist.

Diese Serie schaue ich aktuell: Shameless

Verschiebung der EM: richtige Entscheidung

Geisterspiele: Katastrophe! Zum Fußball gehören Fans, Stimmung und Emotionen.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: oftmals Händewaschen

Lieblings-App: WhatsApp

Challenges auf Instagram: war bei einigen schon dabei

Vorbild: Ryan Giggs

Lieblingsfilm: The Dark Knight

Mein bester Gegenspieler war: Sadio Mané

Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: mein erstes und bisher einziges Spiel mit Oedt gegen Perg ;)

Ligaportal: tolle Plattform für den Fußball

