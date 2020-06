SU St. Martin/M. mit Top-Verstärkung – Führungsspieler aus der Regionalliga kommt

Details Mittwoch, 03. Juni 2020 14:52

Vor knapp zwei Wochen hatte es Dominik Nimmervoll, Trainer der SU Strasser Steine St. Martin/M., im Gespräch mit Ligaportal.at angekündigt: Die Mühlviertler, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Tabellenneunter der Oberösterreich-Liga waren, wollen die Qualität des Kaders durch gezielte Transfers noch einmal anheben. Führungsspieler sollten es sein. Mit zwei Akteuren habe es schon sehr gut ausgesehen. Fixiert sei aber noch nichts gewesen. Nun machte man Nägel mit Köpfen, präsentierte schon einmal den ersten Kracher-Transfer.

Vom Regionalligisten WSC Hertha Wels wechselt Florian Krennmayr nach St. Martin. Der 28-Jährige, der vorrangig im Mittelfeld agiert, war bei den Messestädtern seit 2017 Leistungsträger. Zuvor war er für den FC Blau-Weiß Linz aktiv, mit dem er 2016 den Regionalliga-Titel holte und in der Folge Erfahrungen in der 2. Liga sammelte. „Mit Florian Krennmayr gelang es, eine wesentliche Stütze vom Regionalligisten Hertha Wels für die nächsten beiden Jahre zu verpflichten“, heißt es von Vereinsseite. Nach Florian Madlmayr (SV Bad Schallerbach) und Sinisa Markovic (SPG SV Wallern/St. Marienkirchen) ist Florian Krennmayr der dritte Akteur, der von den Welsern in die Oberösterreich-Liga wechselt.

Was den Kader der SU St. Martin betrifft, gibt es noch etwas Erfreuliches zu berichten: Der sportlichen Leitung gelang es, beinahe alle Verträge der Spieler für die kommende Saison zu verlängern. Ein Großteil davon wurde mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Das Hauptziel besteht nun darin, auch mit den restlichen Akteuren schnellstmöglich Einigkeit zu erlangen. Beim Trainingsstart am 22. Juni soll der Kader stehen.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

>>Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Transferliste Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten