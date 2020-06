So sieht die neue Philosophie der ASKÖ Oedt aus – Neo-Trainer Davorin Kablar im Interview

Details Mittwoch, 03. Juni 2020 16:07

Nachdem bekannt geworden war, dass die ASKÖ Oedt in Zukunft eine neue Philosophie verfolgen wird und in diesem Zuge Trainer Stefan Rapp sowie einige Profis den Verein verließen, präsentierte der Meister der Vorsaison vor wenigen Tagen Davorin Kablar als neuen Coach. Der Mann, der zum Ende seiner aktiven Laufbahn das Trikot der Trauner überstreifte und zuletzt bereits im Trainerstab der ASKÖ Oedt arbeitete, coachte in der Oberösterreich-Liga etwa auch schon den SV Grün-Weiß Micheldorf. Ligaportal.at sprach mit ihm.

Ligaportal: Warum haben Sie sich dafür entschieden, den Trainerposten in Oedt anzunehmen?

Kablar: „Das war keine schwierige Entscheidung. Ich war in den vergangenen Monaten schon hier, kenne also den Verein und die Mannschaft. In dieser neuen Situation, als der Trainer weg war, war klar, dass ich es machen werde.“

Ligaportal: Viele namhafte Akteure haben den Verein schon verlassen beziehungsweise werden das noch tun. Wie sieht die neue Philosophie der ASKÖ Oedt aus?

Kablar: „Wir wollen es mit einer jüngeren Mannschaft probieren – mit willigen und bissigen Spielern. Der Verein war mit der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt zufrieden. Wir wollen das besser machen. Es ist auch meine Philosophie, dass es hungrige Spieler braucht. Wir versuchen nun, solche Akteure zu holen. Wie es genau mit dem Budget aussieht, kann ich nicht beantworten. Ein geringeres Budget bedeutet aber nicht gleich eine schlechtere Mannschaft.“

Ligaportal: Welche Ziele verfolgt man mit der neuen Philosophie?

Kablar: „Wir streben auf jeden Fall die obere Tabellenhälfte an. Das ist auch intern so abgesprochen. Ob es für ganz oben reicht, wird man sehen. Wir wollen eine gute Rolle in der Liga spielen. Insgesamt ist mir ein gutes Klima innerhalb der Truppe wichtig.“

Ligaportal: Als Cheftrainer waren Sie zuletzt in Micheldorf tätig. Damals hat Ihnen am Ende die nötige Energie gefehlt. Die Ziele waren Ihrer Meinung nach stark gefährdet. Inwiefern ist die Situation in Oedt nun anders?

Kablar: „Das kann man nicht vergleichen. Wir haben trotzdem sehr gute junge Spieler und die Möglichkeit, gute Akteure zu holen. Im Vergleich zu Micheldorf ist das wie Tag und Nacht. In Micheldorf hatte ich kaum Möglichkeiten. Das Budget war begrenzt, vom Nachwuchs kam nichts nach. Da bist du als Trainer arm.“

Ligaportal: Wann nehmen Sie mit Ihrer Truppe den Trainingsbetrieb wieder auf?

Kablar: „Wir warten damit noch, da das Training zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht. Hoffentlich gibt es bald eine Entscheidung. Sobald wir wissen, wann die Meisterschaft startet, werden wir einen Plan erstellen.“

