SU St. Martins Keeper Raphael Neumüller im Wordrap!

Als Überraschungsmannschaft stand die SU Strasser Steine St. Martin/M. vergangene Saison vollkommen verdient an der Tabellenspitze der OÖ-Liga. Die erneute Pandemiephase kam für die Mühlviertler ungünstig, denn die gezeigten Leistungen wurden durch den Saisonabbruch nicht belohnt. In der neuen Saison kamen die Mühlviertler noch nicht richtig aus dem Startlöchern. Ligaportal.at bat Kapitän und Torhüter Raphael Neumüller zum Wordrap!

Sportunion St. Martin:

super Verein mit den besten Fans der Liga



Trainergespann Nimmervoll:

zielstrebige, moderne Trainer, die perfekt zur Mannschaft und der Union St. Martin passen



Torwarttrainer Berthold Berger:

hat mich sportlich und persönlich sehr geprägt



Stärken:

auf der Linie, Ehrgeiz



Schwächen:

Gibt überall etwas zu verbessern, Elfmeter



Vorbild:

früher war es Edwin van der Sar



Saisonziel:

Top 5



Meister OÖ-Liga 2021/22:

ASKÖ Oedt



So hält sich ein Torwart in so einer langen Fußballpause fit:

Stabi-Übungen, andere Sportarten für die sonst kaum Zeit bleiben



So bereite ich mich zu Hause auf ein Match vor:

ausreichend Schlaf, gutes Essen, kleiner Spaziergang



Lieblingsverein:

TSV 1860 München



Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo



RB Leipzig oder FC Bayern München?

Alles außer Bayern (siehe Lieblingsverein)



Julian Nagelsmann oder Hansi Flick?

keine Präferenz



Snapchat oder Instagram?

Instagram



Fotocredit: Niki Hartl

