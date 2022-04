Brutale Serie gerissen! DSG Union Perg verliert gegen SPG Weißkirchen/Allhaming mit 0:3

Details Freitag, 08. April 2022 23:15

Ein wahres Top-Spiel war am heutigen Abend im Mühlviertel angesagt, als im Zuge der 21. Runde in der Oberösterreich-Liga die formstarke DSG Union HABAU Perg zum Aufeinandertreffen mit der SPG Weißkirchen/Allhaming, erster Verfolger des Tabellenführers aus Oedt, lud. Beide Mannschaften marschieren bis dato ungeschlagen durch die Frühjahrsmeisterschaft, die Gastgeber gar ohne einen einzigen Treffer zu kassieren. Jene Serien der Hausherren fanden nun gleichsam ein jähes Ende: Man kassierte satte drei Stück und musste sich letztlich klar und deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Templ bringt Zebras verdient in Führung

Dabei war eines von Beginn an offensichtlich: Die Zebras, mit elf ungeschlagenen Partien im Gepäck ins Mühlviertel gereist, wollten von der ersten Minute weg klar das Spielgeschehen bestimmen und setzten jenes Vorhaben sogleich eindrucksvoll in die Tat um. Mit sicherem Passspiel ließ man Ball und Gegner geschickt laufen, hatte stets das richtige Timing für gezielte Tempoverschärfungen und bereitete einem Kontrahenten, der folglich weitgehend mit Defensivarbeit beschäftigt war, damit ungemeine Schmerzen. Dementsprechend logische Konsequenz: der Führungstreffer in Minute 23. Nach einem Corner stand Florian Templ perfekt, drückte das Leder wuchtig über die Linie und brachte seine Truppe völlig verdient in Führung. Wohlgemerkt war es der erste Gegentreffer der Hausherren im gesamten Frühjahr. Die Olzinger-Elf verstand es auch im Anschluss, keineswegs vom Gaspedal zu gehen und weiter voll auf Angriff zu spielen. Des Öfteren kombinierte man sich auf erfrischende Weise, insbesondere über die Seiten, durch die Abwehrreihen des Gegners – einziges Manko: kein weiteres Tor vor der Halbzeit.

Zwei weitere Standards besiegeln Perg-Pleite

Nach dem Seitenwechsel ein nahezu gleiches Bild wie in Durchgang eins: Die SPG Weißkirchen/Allhaming mit der Kontrolle, während der Gastgeber den Fokus weitgehend auf die Chancenverhinderung legte und sich selbst ungemein schwertat, auf tiefem Untergrund für Gefahr im letzten Drittel zu sorgen. Die Zebras hingegen erspielten sich in bestechender Regelmäßigkeit Einschussmöglichkeiten, ließen jedoch aus dem Spiel heraus die letzte Effizienz vermissen. So musste in Minute 63 abermals eine Standardsituation herhalten. Auch diesmal war Florian Templ nach einem Eckball zur Stelle und schnürte damit seinen Doppelpack - die Begegnung nun wohl entschieden, gelang es der DSG Union Perg doch in weiterer Folge nicht mehr, ins Spiel zurückzukommen. Viel mehr legten die Zebras kurz vor Schluss einen weiteren Treffer nach und machten damit endgültig den Deckel drauf. Und, wer hätte es am heutigen Abend anders geglaubt, fiel jenes Tor abermals nach einem Corner. Dieses Mal war es jedoch Hristo Krachanov, der einschoss und gleichsam den 3:0-Endstand und damit die erste Niederlage der Prandstätter-Elf im Frühjahr markierte.

Stimme zum Spiel

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Zwar sind die Tore nach Standardsituation gefallen, aber wir haben dennoch eine Vielzahl an guten Chancen herausgespielt. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

Die Besten: Florian Templ (ST), Valentin Grubeck (ZOM)