Sieben Neuzugänge – ASKÖ Oedt rüstet sich für neue OÖ-Liga-Saison

Schon allein aufgrund der enormen Qualität in Breite und Spitze des Kaders ist die ASKÖ Oedt praktisch jede Saison zu den absoluten Titelfavoriten in der Oberösterreich-Liga zu zählen. In der aktuellen Transferperiode machte man mit gleich mehreren Top-Neuzugängen auf sich aufmerksam – ein Umstand, der erwähnte Rolle noch einmal unterstreicht, wenngleich man sich im Lager der Trauner zurückhaltend zeigt.

ASKÖ Oedt wird bei der Konkurrenz fündig

„Durch die Neuzugänge haben wir nun mehr Flexibilität, um verschiedene Systeme zu spielen. Alle sind charakterlich und menschlich top. Das war uns wichtig“, informiert Oedts sportlicher Leiter Alexander Gabriel. Zum Kader des neuen Trainers Jürgen Schatas, der zuletzt den neuen Ligakonkurrenten FC Wels betreut hatte, gehören fortan Akteure, die bei ihren nunmehrigen Ex-Vereinen in der Vorsaison ganz starke Leistungen gezeigt hatten. Flügelspieler Martin Lindak, toller Techniker, begnadeter Freistoßschütze und mit einem beachtlichen Speed ausgestattet, gehörte im Trikot der SU St. Martin/M. 2021/22 zu den spektakulärsten Akteuren der OÖ-Liga. Mit seinen 22 Jahren verfügt der Tscheche zudem noch über reichlich Entwicklungspotential. Selbiges trifft auf den erst 20-jährigen Filip Breskic zu, der von der Union Edelweiss kommt und ebenfalls die Außenbahn beackern wird. Mit Elis Aliti holte man ein weiteres vielversprechendes Talent. Der 21-Jährige kennt die OÖ-Liga ebenfalls, spielte dort im vergangenen halben Jahr für den SV Bad Schallerbach.

Wechselt innerhalb der OÖ-Liga: Martin Lindak

Ehemaliger Nachwuchsnationalspieler mit Hoffenheim-Vergangenheit verstärkt Defensive

Mit Florian Madlmayr sicherte man sich die Dienste eines weiteren prominenten Akteurs. Der Innenverteidiger, der während seiner Zeit in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim zwischen 2011 und 2014 gemeinsam mit dem heutigen BVB-Profi Niklas Süle unter Julian Nagelsmann trainierte, soll die Defensive der ASKÖ Oedt, die schon in der Vorsaison die beste der gesamten Liga war, weiter stabilisieren. Der 27-Jährige, der in der Vergangenheit Einsätze für mehrere österreichische Nachwuchsnationalteams verbuchte, kommt vom SV Bad Schallerbach. Eine Reihe weiter vorne wird Elvir Huskic agieren. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom FC Wels, mit dem er in der Vorsaison aus der Regionalliga abgestiegen war, zur ASKÖ Oedt.

Neue Spieler aus der Türkei und Kroatien

Mit Bünyamin Karatas verstärkt ab sofort ein weiterer zentraler Mittelfeldakteur den Kader. Der 26-Jährige war zuletzt in der 2. und 3. türkischen Liga aktiv und kehrt nun nach Österreich zurück, wo er bereits unter anderem für die LASK Amateure und den FC Liefering auflief. Für noch mehr Gefahr im vordersten Drittel soll überdies Mittelstürmer Ivan Stjepanovic sorgen. Der 24-jährige 1,95 Meter-Mann kommt von NK Rudes aus der 2. kroatischen Liga.

Neben Coach Davorin Kablar haben auch Defensivmann Ivan Leovac (zur SU Aschbach) und Angreifer Francis Sarfo Mensah (neuer Verein noch unbekannt) die ASKÖ Oedt verlassen.

„Sehen uns nicht als Favorit!“

„Wir haben nun eine gute, gesunde Mischung im Kader. Bei uns herrscht mit dem neuen Trainerteam eine gewisse Aufbruchsstimmung“, betont Gabriel, der die ASKÖ Oedt nicht als Titelfavorit sieht. „Wenn ich mir die Transfers der anderen ansehe, kommen da viele Vereine infrage. Die Liga wird noch ausgeglichener sein. Es gibt auch gute Aufsteiger“, ergänzt der Funktionär. Elementar wichtig wird sein, dass die neuen Akteure schnellstmöglich integriert werden, um in der Saison 2022/23 ihren größtmöglichen Input geben zu können. Testspielen kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Am vergangenen Wochenende schoss man den ambitionierten Landesligisten SU Bad Leonfelden mit 7:0 ab. Am morgigen Freitag geht es gegen die Jungen Wikinger Ried, ehe am 23. Juli das erste Pflichtspiel der neuen Saison ansteht. Gegner dabei: der amtierende Meister der 2. Klasse Westnord Union Prambachkirchen.

Fotocredit: Niki Hartl