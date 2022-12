„Die Situation ist absolut ernst!“ – Perg-Trainer Jürgen Prandstätter im Interview

Details Donnerstag, 15. Dezember 2022 18:41

Die Hinserie der DSG Union HABAU Perg lässt eine eindeutige Delle erkennen: Nachdem man sich in den ersten Herbstrunden der Oberösterreich-Liga mit konstant guten Leistungen in eine ursprünglich komfortable Ausgangslage gebracht hatte, schlitterte man mit Anfang Oktober in eine handfeste Ergebniskrise, vier empfindliche Pleiten en suite und insgesamt sechs sieglose Partien mitumfassend – ein sportlicher Tiefflug, der dafür sorgt, dass man in der kritischen Zone des Rankings überwintert. Ligaportal.at sprach mit Trainer Jürgen Prandstätter.

Coach Jürgen Prandstätter (m.)

Ligaportal: Im Herbst hat es zu 16 Punkten gereicht. Ist im Verein eine gewisse Abstiegsangst spürbar?

Prandstätter: „Eine Angst ist sicher nicht spürbar. Die Situation ist aber absolut ernst. Wir wissen ganz genau, dass wir neun Runden lang hervorragend unterwegs waren. Dann haben wir nur noch einen Punkt gegen vermeintlich – und das ist immer gefährlich – schwächere Gegner geholt. Wir haben das analysiert und wissen, woran es lag.“

Ligaportal: Woran denn?

Prandstätter: „Ein Hauptgrund sind Verletzungen und Sperren gewisser Spieler. In den letzten zwei Runden kamen Krankheiten dazu. Spieler konnten nach Krankheit nicht mehr an die Leistung anknüpfen. Wir haben nicht 15 bis 17 gleichwertige Akteure im Kader, um vier bis fünf Spieler ohne Weiteres gleichwertig zu ersetzen. Wenn Leistungsträger ausfallen, wird es ganz schwierig. Wir können es insgesamt also gut einordnen.“

Ligaportal: Sind vor diesem Hintergrund Wintertransfers nötig?

Prandstätter: „Es gibt Überlegungen. Ein Transfer ist schon fix: Torhüter Timo Ruckendorfer kommt von Pregarten. Amel Kujundzic hat seine Karriere beendet. In der Vorbereitung wird es also einen offenen Kampf zwischen Simon Primetzhofer und Timo Ruckendorfer geben. Beide sind sehr jung. Simon hat im Frühjahr schon bewiesen, dass er seine Sache sehr gut macht. Ansonsten ist noch nichts offiziell. Wir haben den Abgang von Toprak Galitekin im Sommer nicht ganz kompensieren können mit den jungen Spielern. Wir legen in Sachen Transferbemühungen also einen Fokus auf den Offensivbereich.“

War ein Unterschiedsspieler in Perg: Toprak Galitekin

Ligaportal: Welche Tabellenregionen strebt ihr im Frühjahr an? Was ist realistisch?

Prandstätter: „Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt. Das hat sich im Vergleich zum Vorjahr absolut nicht geändert. Für mich realistisch ist ein einstelliger Tabellenplatz. Im Herbst wären sicher 20 bis 23 Punkte möglich gewesen. Aufgrund von genannten Umständen hat es aber nicht gereicht. Wenn wir unsere Hausaufgaben im Winter erledigen, werden wir im Frühjahr absolut konkurrenzfähig sein und die Punkte holen, damit ein einstelliger Platz möglich wird.“

