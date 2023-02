ATSV Stadl-Paura in Konkurs: So sieht der Insolvenzantrag aus!

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 20:16

In der Hinrunde taumelte der ATSV Stadl-Paura regelrecht durch die Oberösterreich-Liga und sicherte sich einen Negativrekord nach dem anderen. Wer dachte, dass das Chaos damit seinen Höhepunkt erreicht hatte, täuschte sich gewaltig. Heute nahm das Trauerspiel allerdings ein vorläufiges Ende. Wie Ligaportal am Mittwochnachmittag exklusiv berichtete, meldete der Verein am 15. Februar 2023 Konkurs an.

„Heute habe ich Konkurs angemeldet, es gibt jetzt ein Sanierungsverfahren“, verriet Stadl-Paura-Obmann Johann Stöttinger im Ligaportal-Interview.

Wer wissen möchte, wie der Involsenzantrag des ATSV Stadl-Paura aussieht, kann das hier nachlesen:

Basis­daten

KSV1870 Nummer 7366058

Insolvenzart Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Insolvenznummer 186425

Antragsteller Schuldner

Gericht LG-Wels

Geschäftszahl 20S17/23k

Tagsatzung 11.05.2023; 10:15; Saal 101

Tagsatzungsart 1.Gläubigerversammlung, Prüfungstagsatzung und Berichtstagsatzung

Tagsatzung 01.06.2023; 13:50; Saal 101

Tagsatzungsart Sanierungsplantagsatzung und nachträgliche Prüfungstagsatzung

Masseverwalter Mag. Günther Eybl Rechtsanwalt

Gegenstand des Unternehmens: Fußballverein

Obmann: Johann Stöttinger

Kassier: Johannes Stöttinger





Insolvenzursache (lt. Schuldnerangaben):

Dem KSV1870 liegt nur der Sanierungsplanantrag vor, ohne die Passiva oder sonstige Informationen Preis zu geben. Es wurden keine Dienstnehmer beschäftigt und soll der Spielbetrieb fortgeführt werden. Liegenschaftsvermögen ist keines vorhanden, allerdings wurde der Kostenvorschuss zur Eröffnung bereits einbezahlt.

Es wird im gegenständlichen Verfahren eine Sanierung angestrebt. „Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 20 %, zahlbar binnen 24 Monaten angeboten“, so Sonja Kierer vom KSV1870.

Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Günther Eybl, Rechtsanwalt in 4810 Gmunden bestellt.

Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung findet am 11.05.2023 am Landesgericht Wels statt.

Am 01.06.2023 werden die Gläubiger am Landesgericht Wels über den angebotenen Sanierungsplan verhandeln und abstimmen

Die Angaben konnten in der kurzen Zeit vom KSV1870 noch nicht überprüft werden.

Linz, 15.02.2023

