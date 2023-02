Fußballprojekt in Afrika – ASKÖ Oedt holt nigerianischen Stürmer

Details Freitag, 17. Februar 2023 12:47

Mit Ex-Rapid-Profi Philip Schobesberger (von SKU Amstetten), Michael Lercher (zuletzt SV Ried) und Chinonso Eziekwe realisierte die ASKÖ Oedt, Tabellenführer der Oberösterreich-Liga, drei Transfers in der Winterübertrittszeit. Insbesondere hinter letztgenanntem Akteur steckt eine spannende Geschichte. Der Offensivspieler kommt von einem Fußballprojekt in Nigeria, initiiert von Oedts sportlichem Leiter Gerald Baumgartner und Harrison Kennedy.

Als Profi gemeldet

Eziekwe soll fortan die Abteilung Attacke des Herbstmeisters verstärken. Der 23-jährige Stürmer gilt als schnell, torgefährlich, physisch stark. „Wir müssen schauen, wie er sich entwickelt. Wenn er hier die Qualität zeigt, die er in Nigeria gezeigt hat, wird er eine Verstärkung sein“, informiert Baumgartner. Eziekwe verletzte sich aber kurz nach seiner Ankunft in Oedt an der Wade, sodass er zuletzt nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. „Es ist eine kleine Verletzung. Jetzt muss er wieder voll fit werden. Wichtig ist, dass er sich hier gut integriert und sich wohlfühlt“, spricht der sportliche Leiter über den Neuankömmling, der in Oedt als Profi gemeldet ist.

Interessantes Projekt

Eziekwe entstammt einem Fußballprojekt in Nigeria, welches Baumgartner gemeinsam mit Harrison Kennedy, ehemaliger Pasching-Profi und nunmehriger Kaderspieler der ASKÖ Oedt 1b, gründete. „Wir haben dort einen Verein entwickelt und aufgebaut. Außerdem haben wir Zugang zur U20- und U17-Nationalmannschaft Nigerias“, betont Baumgartner, der in jenem westafrikanischen Land ein eigenes Scouting initiierte und Trainer schulte. Diese gestalten die Einheiten nun nach europäischen Trainingsmethoden. Neben Eziekwe gibt es noch einen weiteren Spieler aus jenem Projekt, der den Weg nach Europa schaffte: Der 21-jährige Angreifer Reinhard Young gehört seit Anfang Februar dem Kader von Admira Wacker aus der 2. Liga an.

Mit Rückenwind ins Frühjahr

Die ASKÖ Oedt präsentiert sich in diesen Tagen und Wochen in einer starken Verfassung. Gegen SKU Amstetten aus der 2. Liga gewann man den ersten Test mit 2:1. Es folgten Siege gegen die Landesligisten Blau-Weiß Linz Amateure (3:2) und ASKÖ Schwertberg (4:0). Am morgigen Samstag testet man gegen die LASK Amateure. Am 4. März folgt dann der Startschuss für die Rückserie der OÖ-Liga mit einem Heimspiel gegen den Tabellendreizehnten SPG Friedburg/Pöndorf.

