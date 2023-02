DSG Union Perg: Wer tritt die Nachfolge von Torhüter Amel Kujundzic an?

Details Montag, 20. Februar 2023 14:04

Dass es keine aufwändigen Reisen in den Süden braucht, um mehrere intensive Trainingstage am Stück bei perfekten Bedingungen zu verbringen, bewies die DSG Union HABAU Perg, Tabellenvierzehnter der Oberösterreich-Liga. Von 9.-11. Februar nächtigte man in der Therme Bad Zell, um auf Pregartens Kunstrasen mehrere schweißtreibende Einheiten abzuspulen. Mit dabei waren auch die Neuverpflichtungen des Winters. Einer von ihnen, Timo Ruckendorfer (kam vom Ligakonkurrenten SPG Pregarten), liefert sich mit Simon Primetzhofer einen beinharten Kampf um den Platz zwischen den Pfosten.

Teamfoto aus Bad Zell

Perfektes Trainingscamp

Drei Trainingseinheiten und ein Match (0:1 gegen die LASK Akademie OÖ U18) standen in genanntem Zeitraum auf dem Programm. Dazu kam ein Wellness-Nachmittag und verschiedene Teambuilding-Maßnahmen, um eine eingeschweißte Truppe für die Rückserie in der OÖ-Liga zu formen. Beendet wurde das Kurztrainingslager mit einem gemeinsamen Abendessen aller Akteure der Kampfmannschaft und 1b. Was erstgenannte Truppe betrifft, waren alle Kaderspieler in Bad Zell mit an Bord – darunter auch die Neuverpflichtungen Timo Ruckendorfer, Justin Himmelbauer (von Blau-Weiß Linz Amateure) und Matej Socovka (von der Union Dietach). Insbesondere letztgenannter Akteur deutete bereits in Trainings und Testspielen an, dass er das Potential besitzt, zum Unterschiedsspieler zu avancieren und somit die Qualität der Perger anzuheben. „Das ist in der OÖ-Liga ein sehr guter Spieler. Er wird uns extrem weiterhelfen“, lobt Alfred Pössenberger vom Club Management. Himmelbauer ist mit seinen 17 Jahren freilich noch nicht so weit wie Socovka, die Anlagen besitzt das Top-Talent aber allemal. „Das ist eine Sturmhoffnung. Man muss die Entwicklung erst abwarten. Er bekommt bei uns die nötigen Einsatzzeiten“, informiert Pössenberger.

Chefcoach Jürgen Prandstätter gibt taktische Anweisungen.

Kampf um Platz zwischen den Pfosten voll entbrannt

Nach dem Karriereende von Vereinsikone Amel Kujundzic liegt es nun an Neuzugang Ruckendorfer und Primetzhofer, der dem eigenen Nachwuchs entstammt, die dadurch aufklaffende Lücke zu füllen. „Kujundzic war einer der besten Torhüter in der OÖ-Liga. Er hatte zuletzt aber schon eine Verletztenmisere. Daher stand Primetzhofer im Herbst bereits des Öfteren im Tor“, sagt Pössenberger. Eine Entscheidung, wer die klare Nummer eins ist, muss zeitnah folgen. In nicht einmal zwei Wochen geht es im Derby gegen die SPG Pregarten wieder um Zählbares, wenn der Startschuss für die Rückrunde fällt. „Wir sind happy, dass wir mit Primetzhofer einen Perger und mit Ruckendorfer einen 18-jährigen Keeper im Kader haben. Wir sind auf dieser Position weiterhin sehr gut besetzt. Wir sehen das sehr positiv“, ergänzt der Funktionär.

Eine weitere personelle Veränderung gab es unterdessen in der sportlichen Leitung. Pössenberger wird bei seinen Agenden nun von Fritz Prandstätter, der auf eine jahrelange Trainerlaufbahn zurückblicken kann, unterstützt.

Neu in der sportlichen Leitung: Fritz Prandstätter (hintere Reihe links)

