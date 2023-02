„Die Mannschaft muss im Frühjahr Charakter zeigen!“ – FC Wels will Abstiegskampf annehmen

Details Mittwoch, 22. Februar 2023 16:57

Nach einem Trainerwechsel und zahlreichen Transfers in der Winterübertrittszeit macht sich der FC DMS Wels in diesen Tagen und Wochen heiß für die anstehende Rückserie in der Oberösterreich-Liga. In dieser wird man aufgrund eines bescheidenen Herbstes gleich zu Beginn gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand stehen. Schnellstmöglich soll für richtig Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt werden, um sich zeitnah schrittweise dem gesicherten Ligamittelfeld anzunähern.

Zuletzt zwei Testspielpleiten gegen Landesligisten

Die Vorbereitung begann vielversprechend für den an vielen Positionen veränderten Tabellenvorletzten – mit drei überzeugenden Testmatcherfolgen am Stück. Dann begann aber der Motor gehörig zu stottern, sodass es gegen die Landesligisten Union Pettenbach (1:3) und ASKÖ Oedt 1b (0:3) Pleiten setzte. „Das Spiel gegen Oedt hat mich enttäuscht. Ich war mit der Leistung nicht zufrieden. Da habe ich mir mehr erwartet. Wir haben billige Tore bekommen“, findet der neue Trainer Goran Kartalija deutliche Worte. Im Grunde zieht er aber ein positives Zwischenfazit der Vorbereitung. „Wir haben bislang gut trainiert. Die Leistungen in den anderen Vorbereitungspartien waren zufriedenstellend. Wichtig ist, dass wir in der Meisterschaft voll da sind“, ergänzt der Übungsleiter.

Fahrplan bis zum Rückrundenstart

Am kommenden Samstag absolviert der FC Wels den letzten Test (gegen AKA SV Ried U18). In der regelmäßigen Arbeit auf dem Trainingsplatz rücken fortan Standards und das Einstudieren von Spielzügen in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Am 3. März folgt dann der Startschuss fürs Frühjahr mit einem Heimmatch gegen die Union Ostermiething – eines der Teams, das man in den kommenden Wochen und Monaten im Ranking abfangen will. „Das Ziel ist, dass wir uns da gut präsentieren, sodass die Punkte in Wels bleiben. Die ersten Runden sind sehr wichtig. Es wird sich da zeigen, in welche Richtung es für uns geht. Wir wissen, dass unsere Situation schwierig ist. Die Mannschaft muss im Frühjahr Charakter zeigen“, nimmt der Coach seine Schützlinge in die Pflicht.

Zahlreiche personelle Veränderungen

Die Winterübertrittszeit verlief in der Messestadt keineswegs ruhig. Der FC Wels verpflichtete gleich zehn neue Akteure – darunter mit David Mühlböck einen neuen Keeper. Er kam vom Tabellenführer der 1. Landesliga Niederösterreichs SG Ardagger/Viehdorf. Mit Bernd Schrattenecker und Rene Engel hatten zwei Torhüter den Verein verlassen. „Die neuen Spieler passen gut zu uns. Sie haben sich bislang stark präsentiert. Natürlich haben sie auch noch Verbesserungsbedarf. Wichtig ist, dass sie in der Meisterschaft ihr Top-Level erreichen“, weiß Kartalija.

