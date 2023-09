Erste Pleite unter Neo-Coach Schatas: SPG Wels unterliegt Union Mondsee deutlich

Details Samstag, 30. September 2023 08:22

Eine deutliche Handschrift ließ die SPG DMS Wels in den vergangenen beiden Runden der LT1 OÖ-Ligaerkennen, als Neo-Coach Jürgen Schatas das Zepter übernommen und daraufhin deutlich Stabilität in die Mannschaft gebracht hatte. In beiden Partien unter der Regie des Fußballfachmanns konnten die davor enttäuschenden Messestädter von ihrem jeweiligen Kontrahenten nicht besiegt werden. Jener Trend sollte selbstredend auch am heutigen Abend gegen die Union Raiffeisen Mondsee prolongiert werden. Dieses Vorhaben scheiterte letztlich allerdings klar – mit einer 1:4-Pleite musste man die Heimreise antreten.

Welser belohnen sich nicht für couragierten Beginn

Dabei traten die Gäste, ausgestattet mit dem Selbstvertrauen der letzten zwei Spieltage, durchwegs ambitioniert sowie angriffslustig in die Partie – es gelang auf diese Weise, dem Gegner in einer kurzweiligen Anfangsphase zweifelsohne Paroli zu bieten. Die erste Topchance auf die Führung fanden allerdings die Heimischen bereits in Minute drei vor, als Jonas Broser im Duell mit Wels-Keeper Paul Maximilian Schell den Kürzeren zog und es damit verpasste, seinen Mannen damit enorm früh einen Vorteil in dieser Begegnung zu schaffen. Jenen besorgte schließlich Daniel Bares nach einer guten halben Stunde – der Offensivakteur schoss nach einem Eckball abgebrüht ab – 1:0. Nur wenige Minuten darauf legte ein heute auch enorm kaltschnäuzig auftretender Gastgeber umgehend einen weiteren Treffer nach und sorgte damit schon vor der Pause für eine Art kleine Vorentscheidung: Maximilian Grössinger belohnte sich selbst für eine unglaublich starke Einzelleistung, bei der er mit brutalem Tempo die halbe Abwehr des Kontrahenten überrannte, um im Anschluss souverän per Lupfer auf 2:0 zu stellen.

Mondseer zeigen keine Gnade

Nach der Pause startete die Schatas-Truppe ungemein gewillt in die zweite Halbzeit – das Vorhaben war klar, wollten die Welser doch mit einem schnellen Anschlusstreffer umgehend wieder Spannung in die Partie bringen und damit die Chancen auf einen Punktgewinn am Leben erhalten. Dahingehend blieben die Messestädter am gestrigen Abend aber schlichtweg zu ineffizient und verpassten es so, aus einer weiteren starken Phase Kapital zu schlagen. Besser, weil schlichtweg kompromissloser und präziser machte es dann abermals der Gastgeber aus Mondsee, der nach 55 Minuten durch Daniel Bares auf 3:0 erhöhte und dadurch wohl die letzten Hoffnungen der Welser auf Zählbares zunichte machte. Eine gute Viertelstunde später schraubte dann Sebastian Handlechner das Ergebnis durch einen scharfen wie präzisen Weitschuss weiter in die Höhe – die Partie spätestens zu diesem Zeitpunkt gegessen. Der Schatas-Truppe war schlussendlich nur mehr Ergebniskosmetik vergönnt, nach einer Flanke von der linken Seite markierte Bajram Syla das 4:1 und damit auch den Endstand einer letztlich doch eindeutigen Begegnung.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Das war letztlich ein sehr verdienter Sieg. Wels hat das aber über weite Strecken sehr gut gemacht und vor allem in den ersten zwanzig Minuten richtig stark mitgehalten. Bei uns werden die ganzen Abläufe und Abstimmungen immer besser, das ist sehr erfreulich. Unter dem Strich war es eine klare Angelegenheit.“

Der Beste: Daniel Bares (ST)

