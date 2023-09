Wiedergutmachung geglückt! Union Dietach ringt Heimmacht DSG Union Perg mit 3:1 nieder

Details Samstag, 30. September 2023 08:43

Was die DSG Union HABAU Perg in der bisherigen Spielzeit der LT1 OÖ-Liga auf heimischem Rasen fabriziert, ist schlichtweg fantastisch: Bei keiner der vier Partien ließen die Mühlviertler Punkte liegen. Nun empfing man die formstarke Union PROCON Dietach. Die Ruttensteiner-Truppe hat allerdings am vergangenen Wochenende die erste Pleite dieser Saison kassiert und daraufhin umgehend die Tabellenführung wieder an die Mannen aus Oedt verloren. Am gestrigen Abend machte man jedoch jenen Rückschlag umgehend vergessen, fügte den Prandstätter-Schützlingen die erste Niederlage auf deren Anlage zu und sprang damit zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze.

Efendioglu-Treffer sichert Dietach Pausenführung in umkämpfter Partie

Die Union Dietach startete furios in diese Begegnung, suchte ihr Heil sogleich in der Offensive und hievte sich nach nicht einmal zehn Minuten in eine für den weiteren Spielverlauf zweifelsohne vorteilhafte Position: Yusuf Efendioglu zeigte sich nach einem vom Tormann abgewehrten Schuss geistesgegenwärtig, ließ noch einen weiteren Verteidiger der Gastgeber stehen und schob dann abgebrüht zur Führung der Ruttensteiner-Truppe ein. Keineswegs beeindruckt oder gar eingeschüchtert präsentierte sich allerdings im Anschluss die Heim-Elf, die fortan den Gästen das Leben richtig schwer machte und die Partie völlig offen gestalten konnte. Die Hausherren überzeugten dahingehend mit brutaler Stabilität im Abwehrverhalten sowie mit einer für den Gegner sehr unangenehmen Aggressivität im Zweikampf – Attribute, die es zweifelsohne braucht, um einem so spielstarken Kontrahenten die Schneid abzukaufen. Auch in der Offensive wurde man selbst immer wieder durch blitzschnelle Gegenangriffe brandgefährlich – daraus Kapital schlagen konnten die Mühlviertler allerdings vor der Pause nicht mehr.

Gäste erledigen Mühlviertler in wahrlich letzter Minute

Was sich bereits vor dem Seitenwechsel angedeutet hatte, wurde nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff umgehend Realität: Einen schnörkellos vorgetragenen Konter schloss Daniel Steinbauer gekonnt wie sehenswert ab und stellte damit kurzerhand auf 1:1 – der Ausgang dieser Partie damit wieder völlig ungewiss. Es entwickelte sich im Anschluss ein absolut abwechslungsreiches und mitreißendes Spiel, in dem sich die beiden Mannschaften mit abwechselnden Drangphasen beinahe im Minutentakt einen brutalen Kampf lieferten. Bis in die Schlussphase der Begegnung blieb es jedoch beim Unentschieden, ehe der Gast aus Dietach noch einen zwei weitere Pfeile aus dem Köcher zog und damit einen definitiv aufopferungsvoll auftretenden Kontrahenten erledigte: Yusuf Efendioglu und Elvir Hasic versenkten das Spielgerät in der 89. sowie 92. Minute im Gehäuse der Heimischen und sicherten der Union Dietach damit spät, aber doch die drei Punkte – Wiedergutmachung doch noch gelungen.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Wir waren nach der Niederlage gegen St. Valentin sehr enttäuscht und wollten dementsprechend heute eine Reaktion zeigen. Das ist uns schlussendlich gelungen. Es war aber die erwartet schwere Partie – Perg hat das enorm stark gemacht und uns über neunzig Minuten alles abverlangt. Der Sieg ist auch wahrscheinlich um das eine Tor zu hoch ausgefallen.“

Die Besten: Elvir Hasic (RV), Yusuf Efendioglu (ST)

