Achtungserfolg! SV Bad Ischl lässt mit Remis gegen UFC Ostermiething aufhorchen

Der Druck war wieder angewachsen im Lager des Tabellenvorletzten der LT1 OÖ-Liga SV Zebau Bad Ischl, nachdem man am vergangenen Wochenende eine bittere Heimpleite gegen die SU St. Martin/M. hinnehmen hatte müssen. Darauf gab man gestern aber eine adäquate Antwort, indem man dem weitaus besser klassierten UFC Stampfl-Bau Ostermiething einen Zähler abtrotzte (2:2). Die Braunauer verpassten es hingegen, auf der Zielgeraden der Hinserie auf den Spitzenreiter aus Oedt punktemäßig aufzuschließen.

Frühe Führung für den Underdog

Angesichts der teils heftigen Regenfälle war es alles andere als sicher, ob jenes Kräftemessen über die Bühne gehen kann. Dank hervorragender Arbeit auf Seiten des UFC Ostermiething konnte gespielt werden – und das auf einem verhältnismäßig guten Untergrund. Vom Start weg war der Favorit aus dem Innviertel das aktivere, dominantere, schlichtweg bessere Team, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Die Zebau-Elf legte indes den primären Fokus auf eine kompakte Defensive und schnelle Vorstöße in Umschaltsituationen. Dabei ließ man aber zunächst die nötige Präzision vermissen. In der 17. Minute war es dann eine Standardsituation, die als Wegbereiter für den ersten Treffer an diesem Abend diente. Nach einem Eckball des SV Bad Ischl und anschließendem Gestocher im Strafraum der Heimischen schoss Stürmer Rudolf Durkovic aus kurzer Distanz ein. In Minute 36 meldete sich dann aber die Mühllechner-Truppe zurück. Der Tabellenzweite profitierte dabei von fehlender Kompromisslosigkeit im Abwehrverbund der Gäste und glich durch Angreifer Resul Omerovic aus. Er überwand Bad Ischls Keeper Alexander Preyhaupt mit einem platzierten Flachschuss.

Rasante Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel konnte das Duell zunächst nicht mehr das Niveau der ersten 45 Minuten halten. Beide Mannschaften taten sich schwer, nennenswerte Offensivaktionen zu kreieren. Es war vielmehr ein Abtasten. Sowohl der UFC Ostermiething als auch der SV Bad Ischl fanden in dieser Phase viele Eckbälle vor, wobei der Gastgeber bei jenen Standards etwas mehr Gefahr ausstrahlte. In den letzten zehn Minuten nahm dann die Dramatik der Partie plötzlich schlagartig zu. Zunächst zappelte der Ball im Tor der Heimischen. Jener Treffer von Bad Ischls Kapitän Durkovic wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht gewertet. Augenblicke später schockte der UFC Ostermiething den Kontrahenten erneut. Der Führende der Torschützenliste Benjamin Taferner markierte nach einer flachen Hereingabe aus kurzer Distanz das 2:1 (83.). Die Heissl-Truppe, welche insbesondere in dieser Hinserie mit Rückschlägen umzugehen lernen musste, ließ sich davon aber keineswegs verunsichern und holte wiederum nur Sekunden später zum Gegenschlag aus. Vom Anstoß weg kombinierte man sich tief in die Hälfte des Gegners und stellte am Ende eines beherzten Angriffs durch den eingewechselten Isaak Ortner auf 2:2 (85.). Unmittelbar danach hatten beide Teams noch den Matchball am Fuß, die beiden Keeper Florian Fuchs und Preyhaupt hielten aber mit jeweils starken Paraden den Punkt für ihre Truppe fest.

Stimme zum Spiel:



Jürgen Schaufler (Sektionsleiter Stv. SV Bad Ischl):

„Es ist ein erfreuliches Ergebnis für uns. Das ist ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Jetzt wollen wir noch zuhause gegen Micheldorf gewinnen, um für einen positiven Abschluss der Hinrunde zu sorgen. Ein Punktgewinn in Ostermiething ist wichtig für die Moral.“

Die Besten:

UFC Ostermiething: Benjamin Taferner (ST)

SV Bad Ischl: Patrick Ambrosch (ZDMF), Rudolf Durkovic (ST)

