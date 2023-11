Chance auf den Herbstmeistertitel lebt! Union Dietach erhöht mit Auswärtssieg gegen SPG Pregarten Druck auf Tabellenspitze

Details Samstag, 04. November 2023 18:14

Einen Rückschlag im Abstiegskampf der LT1 OÖ-Liga hatte die SPG Algenmax Pregarten in der Vorwoche erlitten, als man das Mühlviertel-Derby mit 0:2 in Perg verloren hatte. Heute ging man als klarer Underdog ins Match gegen die weitaus besser klassierte Union PROCON Dietach. Schlussendlich gab es auch auf eigener Anlage nichts zu holen für die Nimmervoll-Truppe. Die Dietacher dürfen indes nach dem zweiten vollen Erfolg am Stück weiterhin auf den Herbstmeistertitel schielen. Auf den Leader aus Oedt hat man einen Zähler Rückstand. Gewinnt dieser aber am kommenden Montag im Nachtrag gegen die Zebras aus Weißkirchen, wird sich der amtierende Meister die Winterkrone aufsetzen.

Komfortable Pausenführung für den Favoriten

Vor rund 350 Zuschauern war die Union Dietach vom Start weg das bessere Team und setzte dem Kontrahenten mit Tempo, Esprit und Durchschlagskraft im vordersten Drittel umgehend zu. In der 10. Minute nutzte Angreifer Imran Sadriu seine dritte Chance an diesem Nachmittag zur Führung. Dabei profitierte er von einem fatalen, folgenschweren Lapsus des Kontrahenten im Spielaufbau. Nach Vorlage von Offensivkollege Denis Berisha schoss Sadriu gekonnt ein. Danach war ein regelrechter Klassenunterschied ersichtlich: Die SPG hatte wenig zu bestellen auf eigenem Rasen gegen einen teilweise entfesselten Gast, der die Partie absolut unter Kontrolle hatte. Folgerichtig stellte man in Minute 38 auf 0:2. Einen zielstrebig vorgetragenen Angriff schloss Berisha nach aufmerksamem Assist von Elvir Hasic perfekt ab.

Dietacher setzen noch einen drauf

Die SPG Pregarten, in dieser Spielzeit schon oft gebeutelt, zeigte sich nach dem Seitenwechsel bemüht, das Niveau eines insgesamt stark performenden Kontrahenten erreichte man aber zu keinem Zeitpunkt. Lediglich bei Standards strahlte man eine gewisse Gefahr aus. Zu einem Treffer reichte es an diesem Nachmittag aber nicht. Stattdessen schlug die Ruttensteiner-Elf noch einmal zu. Ein abgefälschter Schuss von Simon Heiml landete zunächst am Pfosten. Ob der Ball daraufhin gänzlich über der Linie war, bleibt offen (68.). Spielentscheidend war das freilich nicht. Dafür war die SPG Pregarten heute zu deutlich unterlegen. Das reifere, abgezocktere, spielerisch bessere Team aus Dietach hatte in der Schlussphase sogar noch zusätzliche Möglichkeiten, um das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Nachdem Berisha in Minute 75 im Strafraum der Heimischen gestoppt worden war, blieb der Pfiff des Unparteiischen aber aus.

Stimmen zum Spiel:

Dominik Nimmervoll (Trainer SPG Pregarten):

„Dietach war heute einfach stärker. Das muss man neidlos anerkennen. Das ist einfach eine Top-Mannschaft in dieser Liga.“

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Das war eine klare Angelegenheit. Pregarten hat eine gute, junge Mannschaft. Ihnen fehlt aber vielleicht ein Führungsspieler. Es war ein gutes Spiel von uns.“

Die Besten: Benedikt Machreich (IV), Adis Dudakovic (RV)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.