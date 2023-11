SU Bad Leonfelden völlig außer Tritt: 0:5-Klatsche gegen die Union Mondsee!

Details Sonntag, 05. November 2023 07:51

Bei weitem kann die SU Vortuna Bad Leonfelden in diesen Tagen und Wochen nicht mehr jenes Tempo halten, welches in der ersten Saisonhälfte der LT1 OÖ-Liga so erfolgsbringend gewesen war – zuletzt setzte es drei Pleiten am Stück. Nun folge die Heim-Partie gegen die Union Raiffeisen Mondsee, welche in diesen Wochen die letzten Partien unter der Führung von Chef-Coach Christoph Mamoser absolviert. Auch im zweiten Spiel nach der Rücktritts-Verkündung präsentierten sich die Mondseer brutal stark und überrannten die Mühlviertler schlussendlich klar und deutlich mit 5:0.

Gastgeber nach gut 20 Minuten in Unterzahl

Es dauerte keine vier Minuten, ehe der ambitionierte Gast umgehend kurzen Prozess machte und sogleich verdeutlichte, in welche Richtung diese Begegnung am gestrigen Nachmittag laufen würde. Simon Nussbaumer brachte seine Mannen mit einem strammen Schuss unter die Querlatte mit 1:0 in Führung und sorgte damit gleichsam für einen absolut optimalen Start der Mamoser-Truppe. Auch in weiterer Folge blieben die Mondseer das spielbestimmende Team. Ein Umstand, der sich letztlich in Minute 22 nochmals, für den weiteren Spielverlauf zweifelsohne auch entscheidend, verschärfte: Milan Nitriansky flog nach Torraub mit Rot vom Platz – Bad Leonfelden damit fortan in Unterzahl. Jene numerische Überlegenheit wusste der Gegner im Anschluss kurzerhand zu nutzen und erhöhte durch Maximilian Grössinger auf 2:0 – der Pausenstand. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass diese Führung zum Seitenwechsel durchwegs höher hätte ausfallen können, traf doch beispielsweise Oliver Holzinger in Minute 35 nur das Quergebälk.

Mondsee zeigt sich erbarmungslos

Spätestens in Durchgang zwei sollte schließlich die Überzahl der Mondseer in Tore umgemünzt werden – ein Vorhaben, welches der Gast eindrucksvoll in die Tat umsetzte und in Minute 56 durch Philipp Stadlmann auf 3:0 stellte. Der Mittelfeldmann war ebenfalls mit einem strammen Schuss von etwas außerhalb des Strafraums erfolgreich. Nur fünf Minuten darauf folgte die nächste Klatsche für einen nun desillusionierten Kontrahenten: Maximilian Grössinger verwandelte einen Freistoß auf spektakuläre Art und Weise direkt – 4:0. Wiederum nur wenige Augenblicke später eine doch skurrile Szenerie aufseiten der Union Mondsee: Nachdem Tobias Reischl in der 67. Minute eingewechselt worden war, beendete dieser seinen Einsatz keine sechzig Sekunden später nach einem zu harten Foulspiel kurzerhand wieder mit Glatt-Rot. Am Ausgang dieser Begegnung sollte dieser Fauxpas allerdings keine Bedeutung mehr bekommen, die Führung der Gäste dafür ohnehin bereits zu deutlich. Viel mehr gelang es den Mondseer, kurz vor Schluss einen weiteren Treffer nachzulegen: Abermals war es Philipp Stadlmann, der zum zweiten Mal an diesem Nachmittag seine Qualitäten im Abschluss unter Beweis stellte und zum 5:0-Endstand einschoss.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Der Sieg war heute mehr als verdient. Wir haben einfach unbekümmert Fußball gespielt und hinten über neunzig Minuten so gut wie gar nichts zugelassen. Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft!“

Die Besten: Radivoje Janjic (IV), Maximilian Stürzer (LV), Philipp Stadlmann (ZM)

