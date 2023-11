Kampf um Herbstmeistertitel spitzt sich drastisch zu! ASKÖ Oedt kassiert gegen SPG Weißkirchen/Allhaming zweite Pleite in Folge

Details Dienstag, 07. November 2023 07:28

Eine bombastische Serie der ASKÖ Oedt ging am vergangenen Wochenende zu Ende, als die Russ-Elf gegen die Union Dietach den Kürzeren zog – davor hatte man in der LT1 OÖ-Liga nicht weniger als sieben Siege in Serie eingetütet. Am gestrigen Abend wollte man im Nachtrag gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming selbstredend wieder auf den Erfolgszug aufspringen, um jenen Rückschlag umgehend wieder vergessen zu machen. Jenes Vorhaben scheiterte krachend: Mit 1:3 musste sich der Spitzenreiter geschlagen geben. Für die Zebras hingegen bedeutete dies kurz vor der Winterpause doch noch den ersten Sieg auf fremdem Terrain.

Gäste mit Mini-Vosrpung zur Pause

Nachdem das Topspiel am Freitag noch den Regenfällen zum Opfer gefallen war, stand diesem am Montagabend nichts mehr im Wege. Vor gut 200 Zuschauern ging es dann auch von Beginn an so richtig zur Sache. Es dauerte keine sechs Minuten, ehe der Gast aus Weißkirchen zum ersten Mal kurzen Prozess machte und sogleich im gegnerischen Sechzehner erbarmungslos zuschlug: Florian Templ schoss per Volley wuchtig zum frühen 1:0 ein. Nur wenige Augenblicke später schrammte dann die Heim-Elf nur um ein Haar an der postwendenden Antwort vorbei, Chinonso Eziekwe fand allerdings in Lorenz Höbarth, der herausragend parierte, seinen Meister. Bereits zuvor verpasste man es zwei Mal, Zählbares aus stark herausgespielten Möglichkeiten zu erzielen. Auch in weiterer Folge blieb die Russ-Truppe die spielbestimmende, etwas geradlinigere Mannschaft am Rasen, brachte aber bis zum Pausenpfiff das Runde nicht im Eckigen unter.

Oedt-Express kommt nur kurz ins Rollen

Was man vor dem Seitenwechsel noch verabsäumt hatte, holten die Trauner in Durchgang zwei auf schnellstem Wege wieder nach: Filip Breskic versenkte in Minute 48 einen präzisen Schuss aus gut 20 Metern souverän im Gehäuse – Ausgangszustand wiederhergestellt. Die Olzinger-Elf nun sichtlich gefordert, aber stets mit einer klaren Idee ausgestattet, blieb in weiterer Folge unbeeindruckt, hielt die Partie gegen einen zweifelsohne qualitativ brutal starken Gegner stets offen und wusste am gestrigen Abend in Sachen offensive Effizienz schlicht und einfach zu überzeugen: Nach einem Energieanfall von Samuel Grillmayr über die rechte Seite kam das Leder zu Stefan Spielbichler, der bravourös mit seinem schwächeren Fuß zur erneuten Führung traf – 2:1 (70.). Selbstredend investierten die Hausherren im Anschluss Mann und Maus nach vorne und wollten dementsprechend mit aller Kraft die drohende zweite Pleite in Folge abwenden – schlussendlich ohne Erfolg. Viel mehr legten die Zebras in der Nachspielzeit, nachdem bereits Templ an der Querlatte gescheitert war, noch einen weiteren Treffer durch Andre Reisinger nach und sorgten so gleichsam für den 3:1-Endstand. Während die Gäste damit den ersten Erfolg in dieser Saison auf fremdem Rasen eintüteten, setzte es für die Russ-Elf prompt die zweite Pleite hintereinander – ein Umstand, der den Traunern so gar nicht ähnlich sieht.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind sehr froh, dass wir nun endlich auch auswärts drei Punkte einfahren konnten – noch dazu gegen Oedt, die ja bekanntlich auch eine Heimmacht sind. Tabellarisch rückt vorne jetzt noch einmal alles enger zusammen. Wir können bisher zufrieden sein und hoffen noch auf einen soliden Abschluss vor der Winterpause.“

Die Besten: Lorenz Höbarth (TW), Jonas Peterwagner (RV)

