Seit 43 (!) Heimspielen ungeschlagen – SPG Weißkirchen/Allhaming prolongiert mit Remis gegen SV sedda Bad Schallerbach beeindruckende Serie

Details Freitag, 01. März 2024 21:46

Duell der Tabellennachbarn zum Frühjahrsauftakt der LT1 OÖ-Liga! Die so heimstarke SPG Weißkirchen/Allhaming empfing heute auf eigenem Kunstrasen den SV sedda Bad Schallerbach. Schlussendlich brachte die Partie keinen Sieger hervor (0:0). Besser mit jenem Remis leben können wohl die Zebras, die zudem ihre brutale Heimserie ausbauten. Die letzte Niederlage auf eigenem Kunstrasen datiert vom 20. September 2020.

Weißkirchner Tor wegen Abseitsstellung aberkannt

Vor rund 300 Zuschauern erwischten die Gäste aus Bad Schallerbach den besseren Start, waren sofort tonangebend und verzeichneten in der Anfangsphase erste Abschlüsse. Gegen eine insgesamt stabil agierende Defensive des Kontrahenten ließ man im Angriffsdrittel die nötige Präzision und Konsequenz schmerzlich vermissen. Gegen Ende der ersten Halbzeit änderte sich die Statik der Partie dann dahingehend, dass die Renner-Elf etwas die Kontrolle verlor und die Weißkirchner im Umkehrschluss aktiver wurden. In der 30. Minute zappelte der Ball sogar im Netz der Gäste. Ex-Profi Florian Templ traf aber aus Abseitsposition, weshalb das Tor aberkannt wurde.

SV sedda Bad Schallerbach im Alu-Pech

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste das dominantere Team. Eines hatte man dem Kontrahenten heute zweifelsohne voraus: Man überzeugte in spielerischer Hinsicht, zeigte die technische Qualität, die im Kader steckt, und hebelte durch präzises Kurzpassspiel immer wieder die Reihen des Gegners aus. Für einen Torerfolg reichte es aber nicht. Die Olzinger-Truppe wählte indes immer wieder den hohen, weiten Ball als primäres Mittel, um Zielspieler Templ in Szene zu setzen. Richtig gefährlich wurde man damit aber nicht. Die Schlussphase einer insgesamt niveauvollen Begegnung hatte noch mehrere Highlights zu bieten: In Minute 84 setzte Bad Schallerbachs Stürmer Alexander Fröschl einen Freistoß an die Querlatte, Sekunden später verfehlte auch Teamkollege Lukas Mayer das anvisierte Ziel nur knapp. Den Lucky Punch setzte dann beinahe die SPG: Der eingewechselte Marko Tawdrous schoss aus aussichtsreicher Position aber ans Außennetz (92.).

Stimmen zum Spiel:

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Es war ein gerechtes Remis. Das waren zwei spielstarke Mannschaften. Wir haben unsere Heimserie prolongiert und sind mit der Punkteteilung nicht ganz unzufrieden.“

Die Besten: Daniel Kerschbaumer (IV), Andre Reisinger (ZDMF)

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Speziell in der zweiten Hälfte haben wir unsere Überlegenheit leider nicht in Tore ummünzen können. Das Spiel war auf einem guten Niveau.“

Die Besten: Michael Schröttner (LMF), Valentin Frank (IV)

Fotocredit: Klaus Haslinger, Harald Dostal / www.sport-bilder.at