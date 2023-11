Bad Ischl gewinnt vor großer Zuschauerkulisse! Versöhnlicher Abschluss der Herbstsaison

Details Samstag, 11. November 2023 19:24

Zum Abschluss der Herbstsaison empfängt der SV Zebau Bad Ischl den SV Grün-Weiß Micheldorf. Die Gastgeber aus Ischl stehen vor der 15. Runde auf dem Vorletzten Platz, könnten mit einem Sieg aber an Pregarten vorbeiziehen. Micheldorf steht nach einem soliden Herbst im gesicherten Tabellenmittelfeld und ist der Favorit in dieser Begegnung. Zum Ende der Hinserie setzt sich Bad Ischl mit 2:1 durch.

Hausherren treffen zwei Mal – trotzdem unentschieden zur Pause

In der 15. Runde der LT1 OÖ-Liga sind die rund 400 Fans auf ihre Kosten gekommen. Auch die Gäste aus Micheldorf können auf Unterstützung ihrer Anhänger vertrauen, die mit Bengalos für die angemessene Stimmung bei diesem Klassiker in der OÖ-Liga sorgen. Von Beginn an ist es eine Partie, in der es hin und her geht. Chancen gibt es hüben wie drüben, wobei Micheldorf spielerisch besser ist und Bad Ischl über den Kampf in die Partie kommt. In der 11. Minute schlagen die Gäste eine Flanke in den Strafraum, Marius Lehner will klären, aber der Ball geht über den Keeper und landet im eigenen Tor. Nachdem Micheldorf in den ersten 25 Minuten etwas besser war, wird Bad Ischl zunehmend stärker. Die Gäste vergeben nach einer halben Stunde eine gute Möglichkeit, die Führung auszubauen und so schlägt Bad Ischl zu. Ein weiter Diagonalball landet auf der linken Außenbahn, von dort kommt ein Stanglpass zu Franjo Dramac, der eiskalt zum Ausgleich einschiebt.

Ortner mit Siegtor

Nach dem Seitenwechsel findet Micheldorf vor allem über Standardsituationen immer wieder gute Möglichkeiten auf den erneuten Führungstreffer vor. Bad Ischl fährt immer wieder Konter und gewinnt mehr zweite Bälle. In der 79. Minute landet ein Eckball an der Strafraumgrenze und wird erneut reingebracht. Dort steht Isaak Ortner goldrichtig und schiebt ins Eck zur viel umjubelten Führung ein. Micheldorf drängt in der Folge auf den Ausgleich und es wird zur Zitterpartie für die Hausherren. Nach einem Konter hat Jan Ehrenleiter die Entscheidung am Fuß, der eingewechselte Ischler schießt aber am Tor vorbei. So retten die Heimischen die drei Punkte über die Zeit und feiern einen wichtigen Sieg zum Abschluss der Herbstsaison.

Stimme zum Spiel

Jürgen Schaufler, Sektionsleiter Stv.

„Wir sind übermäßig glücklich über die drei Punkte heute, die vielen Fans haben uns heute auch Auftrieb gegeben. Nach den ersten sieben Runden hatten wir nur einen Punkt, jetzt stehen wir bei 14 Zählern, deshalb möchte ich ein großes Kompliment an das Trainerteam aussprechen. Wir sind auf einem guten Weg, hoffentlich kommen die Verletzten bald zurück, dann schaut es nicht so schlecht aus fürs Frühjahr.“

Die Besten: Gerstmayer (ZOM), bzw. Dramac (ST) & Schneider (LV)

