Sensation zum Frühjahrs-Auftakt: SV Micheldorf ringt auswärts Tabellenführer ASKÖ Oedt nieder

Details Sonntag, 03. März 2024 10:03

Die ASKÖ Oedt stellte über die gesamte Hinrunde die konstanteste und beste Mannschaft des Klassements der LT1 OÖ-Liga dar – obwohl der Herbstmeistertitel mit vergleichsweise knappem Vorsprung von nur einem hauchzarten Pünktchen eingetütet wurde. Nichtsdestotrotz weisen die Trauner sowohl in punkto erzielter Tore als auch in jener der kassierten Gegentreffer die Bestwerte auf. Eine Tonart, die sinngemäß auch in der Frühjahrssaison an der Tagesordnung stehen soll. Erster Prüfstein nach der langen Wintervorbereitung: der SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf. Gegen die Kremstaler kam es allerdings gleich zur ersten Sensation der noch so jungen Rückrunde: die ASKÖ Oedt wurde auf eigenem Rasen mit 1:2 in die Schranken gewiesen.

Überraschung: Gast führt zur Pause komfortabel

Dabei waren die Rollen in dieser Partie mehr oder weniger von Anfang an klar verteilt: Während die Heimischen sogleich die Kontrolle über das Spielgerät übernahmen, legten die Gäste aus Micheldorf das Augenmerk weitestgehend auf einen kompakten Defensivverbund – angesichts der unfassbaren individuellen Qualität in den Reihen des Kontrahenten eine durchaus nachvollziehbare Herangehensweise, die über weite Strecken dieser Begegnung voll aufgehen sollte. Zudem schafften es die Gäste immer wieder, nach Eroberung des Balles diesen zu sichern, um in weiterer Konsequenz zielstrebig ins letzte Drittel des Gegners vorzudringen. Jene Attribute paarte die Feichtl-Truppe mit ungemeiner Effizienz vor dem Tor und sicherte sich damit einen in dieser Partie zweifelsohne entscheidenden Vorteil. Nach gut 38 Minuten zappelte schließlich die Kugel zum ersten Mal an diesem Nachmittag im Netz, als Thomas Helmberger per Kopf nach einem weiten Einwurf erfolgreich war. Einen für die Micheldorfer rundum gelungenen ersten Durchgang krönte wenige Minuten darauf Luca Mayr-Fälten, der vom Kreidepunkt zur 2:0-Pausenführung einschoss.

Heimisches Offensiv-Feuerwerk bleibt aus

Auch nach dem Seitenwechsel ein weitgehend unverändertes Bild: die Hausherren verzeichneten weiterhin klare Vorteile im Ballbesitz, die größere Torgefahr strahlten aber zunächst noch die Gäste aus – Daniel Sehr beispielsweise scheiterte kurz nach der Halbzeit an der Latte. Mit Fortdauer des zweiten Durchgangs legten dann aber die Hausherren immer mehr an Zielstrebigkeit zu und kamen dementsprechend häufiger zu vielversprechenden Einschussmöglichkeiten. Insbesondere über die Seiten wusste sich der Tabellenführer nun immer öfter elegant durchzusetzen und brachte auf diese Art und Weise den Gegner vor gehörige Probleme in der Verteidigungsarbeit. Schließlich erlagen die Micheldorfer dem immer größer werdenden Druck und kassierten nach etwa 71 Minuten den Anschlusstreffer: Nenad Vidackovic köpfte nach Flanke von der rechten Seite kompromisslos zum 1:2 ein. Der Anfang eines furiosen Comebacks? Nein. Die Feichtl-Schützlinge blieben von jenem Gegentor unbeeindruckt, verteidigten in den Schlussminuten entschlossen sowie gleichsam kompromisslos und sorgten damit für die erste richtig große Überraschung im neuen Kalenderjahr.

Stimme zum Spiel

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Wenn man auswärts bei Oedt gewinnt, hat man schon vieles richtig gemacht. Natürlich hatte der Gegner mehr Ballbesitz. Wir haben aber über neunzig Minuten sehr stark dagegengehalten. Der Sieg ist in dieser Form nicht unverdient.“

Die Besten: Thomas Helmberger (ST), Mario Biljesko (ZM)

Fotocredit: Helmut Dietmaier