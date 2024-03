Trainer-Debut geht schief: Union Mondsee unterliegt zum Auftakt Union Ostermiething mit 1:2

Details Samstag, 02. März 2024 20:34

Mit Thomas Plasser führt seit der Winterpause ein neuer Übungsleiter die Regie bei der Union Raiffeisen Mondsee – nach einer absolut zufriedenstellenden Vorbereitung stand am heutigen Samstagnachmittag die erste Bewährungsprobe für den Neo-Coach auf dem Programm. Dabei bekam man es mit der Überraschungsmannschaft der Hinrunde schlechthin zu tun: Die Union Stampf-Bau Ostermiething schloss den Herbstdurchgang auf dem bärenstarken dritten Gesamtrang der LT1 OÖ-Liga ab und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Auch beim ersten Auftritt im neuen Jahr schien man jene bestechende Form nicht verloren zu haben und setzte sich mit 2:1 gegen die Mondseer durch.

Omerovic-Kracher sorgt für komfortable Pausenführung der Gäste

Der Beginn in diese Auftaktbegegnung war auf beiden Seiten zunächst von Unsicherheit sowie Nervosität gleichermaßen geprägt. Nach einer guten Viertelstunde gelang es dann aber insbesondere den Gästen jene hemmenden Attribute beiseitezulegen und den einen oder anderen Gang höher zu schalten. Für das erste richtige Ausrufezeichen zeigte sich dann nach etwas weniger als einer halben Stunde – angesichts des Spielverlaufs wenig überraschend – das Überraschungsteam aus Ostermiething verantwortlich: Nach einem unglücklichen Ballverlust der Hausherren schaltete Resul Omerovic blitzschnell und netzte unbekümmert zur Führung ein. Ein Treffer, der das Spiel der Mühllechner-Elf sichtlich nochmals beflügelte und den Gästen zugleich noch vor der Pause weitere Energie verlieh. Jenen Auftrieb vergoldete schließlich Omerovic wenige Minuten vor dem Gang in die Kabinen auf absolut spektakuläre Art und Weise: Nach einem unzureichenden Klärungsversuch der Heimischen fasste sich der Angreifer aus gut fünfundzwanzig Metern ein Herz und versenkte das runde Leder mit höchster Präzision im Kreuzeck – 2:0.

Mondseer Dominanz mit zu wenig Ertrag

In Durchgang zwei dann ein gänzlich anderes Bild zur ersten Halbzeit: Die Mondseer, die bis dato noch kaum an ihr Leistungspensum gekommen waren, legten fortan gehörig an Tempo und Spielintensität zu. Damit einhergehend erarbeiteten sich die Schützlinge von Neo-Coach Thomas Plasser immer bessere Spielanteile. Auf der Gegenseite beschränkte sich der Kontrahent, sich selbst in einem doch komfortablen Vorsprung wissend, weitestgehend auf die Verwaltung von eben diesem und zeigte kaum mehr Bemühungen, das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben zu wollen. Erst in Minute 77 kam dann nochmal so richtig Spannung in die Partie, als die Mondseer in Person von Daniel Bares auf 1:2 verkürzten. Der Offensivakteur versenkte eine Flanke per wuchtigem Kopfball souverän im Kasten der Gäste. Weil der Torschütze dann wenige Augenblicke vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einen Sitzer aus kurzer Distanz ausließ, blieb es letztlich beim vollen Erfolg der Union Ostermiething, die damit ideal ins Frühjahr startet.

Stimmen zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„In der ersten Halbzeit war das nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Danach war es auf jeden Fall besser, haben aber oft die falsche Entscheidung in den gefährlichen Zonen getroffen und uns dadurch selbst um die Früchte unserer Arbeit gebracht.“

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Nach einem nervösen Beginn haben wir immer mehr die Kontrolle bekommen und sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr wirklich für Entlastung sorgen können. Letztlich hat die individuelle Qualität eines Akteurs dieses Spiel entschieden.“

Der Beste: Resul Omerovic (ST), Stefan Federer (ZOM)