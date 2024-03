ASK St. Valentin mit Lebenszeichen: Punktgewinn gegen Union Ostermiething

Details Samstag, 09. März 2024 09:13

Der Union Stampfl-Bau Ostermiething gelang zum Rückrunden-Auftakt der LT1 OÖ-Liga ein Start nach Maß, wobei man den Druck auf die Tabellenspitze zugleich ungemein erhöhen konnte. Die Mannen aus Braunau befinden sich nur mehr zwei Pünktchen hinter dem Leader aus Oedt. Im Zuge der 17. Runde hatte man nun die Chance, durch einen Heim-Erfolg gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin den Traunern weiterhin dicht an den Fersen zu bleiben oder diese im Idealfall gar zu überholen. Jene Möglichkeit ließ die Mühllechner-Elf letztlich ungenutzt, musste man sich doch nach neunzig Minuten mit einem 1:1-Remis zufriedengeben.

Torchancen Mangelware in Durchgang eins

Los ging es gleich mit einem echten Kracher: Shqiprim Vojvoda setzte seinen entschlossenen Schuss an das Quergebälk und scheiterete damit denkbar knapp an einem möglichen Traumstart für die Niederösterreicher. In weiterer Folge beruhigte sich das Geschehen am Rasen zumindest in punkto Torchancen, wenngleich sich die beiden Teams hinsichtlich ihres Einsatzes und Zweikampfintensität so gut wie nichts schenkten. Nichtsdestotrotz gelang es hier wie da zu selten, aus den Ballbesitzphasen auch eine gewisse Geradlinigkeit in die Gefahrenzone zu entwickeln. Während die Gäste nach einem Freistoß noch eine gute Möglichkeit zur Führung vorfanden, kamen die Braunauer vor allem über die Seiten das eine oder andere Mal in aussichtsreiche Abschlusspositionen – bis zur Pause allerdings ohne Ertrag.

Ostermiething sichert sich in Schlussminuten Punktgewinn

Was die Anzahl an Tormöglichkeiten betrifft, gelang es beiden Teams nach dem Seitenwechsel für eine deutliche Steigerung zu sorgen. Nachdem die Heimischen durch Matthias Felber nur haarscharf an der Führung vorbeischlitterten (56.), scheiterten auch die Niederösterreicher nur wenige Augenblicke darauf an der eigenen Stärke im Abschluss. Die Wahlmüller-Truppe zeigte allerdings kurze Zeit später, dass man es doch besser kann und belohnte sich für den betriebenen Aufwand in Minute 68: Nach einem Freistoß kam Jochen Pardametz zum Abschluss, welchen er im zweiten Versuch eiskalt im Netz versenkte und seine Mannen damit in Führung brachte. Die Antwort auf erwähnten Rückschlag gaben die Gastgeber kurz darauf, Resul Omerovic fand jedoch aus kurzer Distanz seinen Meister in Schlussmann Elias Bogenreiter. Der Druck der nun sinngemäß erzürnten Heim-Elf blieb allerdings weiterhin aufrecht, war man in Ostermiething doch alles andere als zufrieden mit dem derzeitigen Spielstand. Nichtsdestotrotz waren es aber die Gäste, die in der Schlussphase die große Möglichkeit hatten, den Sieg in trockene Tücher zu bringen: Martin Dietachmair beförderte das Spielgerät jedoch aus wenigen Metern über das Gehäuse. So reichte den Hausherren schlussendlich noch eine Kontersituation, um doch noch einen Punkt aus dieser Partie zu ergattern: Nach blitzschnellem Umschalten über Omerovic vollendete Benjamin Taferner sehenswert per Hacke zum 1:1 – der Endstand.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Wahlmüller (Trainer ASK St. Valentin):

“Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Jetzt ist das gerade schon eine bittere Pille zu schlucken. Wir hätten uns, finde ich, mit Leidenschaft und Intensität heute die drei Punkte verdient. Wenn man so spät durch einen Konter noch den Ausgleich bekommt, tut das schon weh.“

Die Besten:

Benjamin Taferner (ZOM – Union Ostermiething) bzw. Jochen Josef Pardametz (IV – ASK St. Valentin), Julian Riedl (ST – ASK St. Valentin)

Details

