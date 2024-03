ASKÖ Oedt rehabilitiert sich nach Auftakt-Pleite: 2:0-Auswärtssieg gegen SPG Pregarten

Details Samstag, 09. März 2024 08:47

Einen eminent wichtigen Erfolg feierte die SPG Algenmax Pregarten zum Auftakt der Rückrunde der LT1 OÖ-Liga, als man sich gegen den Nachzügler aus Wels mit 2:1 durchsetzte und damit gleichsam ein erstmaliges Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzte. Nun folgte jedoch gleich darauf eine echte Bewährungsprobe, die größer kaum sein könnte: Man empfing auf eigener Anlage die ASKÖ Oedt. Die Trauner verpatzten jedoch, entgegen der Erwartung vieler, den Start ins Frühjahr. Am gestrigen Abend folgte aber prompt die Wiedergutmachung: im Mühlviertel setzten sich die Trauner mit 2:0 durch.

Gastgeber mit enormem Druck – ohne Ertrag

Vor einer tollen Kulisse, rund 500 Zusehr mitumfassend, hatten die Gäste Schwierigkeiten in die Partie zu finden. Viel wacher, ja schlichtweg aktiver agierten dahingehend die Heimischen in den Anfangsminuten – mit gehöriger Intensität und Zielstrebigkeit brachte man den Defensivverbund der Russ-Truppe gleich mehrmals in Verlegenheit. Für Zählbares reichte es vorerst allerdings nicht. Nach rund zwanzig Minuten setzten dann auch die Favoriten aus Oedt ihre ersten Duftmarken im gegnerischen Strafraum ab, blieben dort aber vor der Pause zu ineffektiv, um in Führung zu gehen. So ließen beispielsweise Bünyamin Karatas oder der früh für den verletzten Alexander Peter eingewechselte Dino Kovacevic hochkarätige Chancen liegen. Doch auch die Gastgeber verzweifelten in den Schlussminuten gleich doppelt an der eigenen Abschlussstärke, aber vor allem auch an Oedts Keeper Kai Christian Lang. Mit zwei Monsterparaden kurz vor dem Gang in die Kabinen bewahrte der Torhüter seine Truppe vor einem Rückstand.

Kai Lang Matchwinner für Russ-Elf

Mit Beginn der zweiten Halbzeit traten die Gäste umgehend gehörig ins Gaspedal und schraubten das spielerische Tempo gleichsam radikal in die Höhe. Eine Herangehensweise, die sich nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel bezahlt machen sollte: Nach einer mehr oder weniger unfreiwilligen Vidackovic-Vorarbeit drückte Florian Madlmayr das runde Leder aus kurzer Distanz über die Linie und stellte damit auf 1:0 für die Russ-Elf. Es folgte eine Phase, in der der Tabellenführer durchaus Mittel und Wege fand, in bestechender Regelmäßigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse aufzutauchen, um dort in weiterer Konsequenz für Gefahr zu sorgen – erneut blieb die Chancenverwertung der Trauner allerdings ausbaufähig. Ein Umstand, der sich um ein Haar rächen sollte, gäbe es aufseiten der ASKÖ Oedt nicht einen gewissen Kai Lang. In Minute 83 zeigte der Schlussmann nämlich abermals all sein Können auf, als er einen verlängerten Ball von Tobias Pellegrini auf unglaubliche Manier aus dem Eck fischte. Schließlich zeigten sich die Gäste erbarmungslos, stellten am Anfang der Nachspielzeit durch Dino Kovacevic noch auf 2:0 und brachten so den zweifelsohne wichtigen Auswärtssieg über die Bühne.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Das war heute ein sehr wichtiger Sieg, der, wenn man sich die Anzahl an Chancen ansieht, so auch in Ordnung geht. Ohne unseren Torhüter wäre das Spiel allerdings vermutlich anders ausgegangen. Pregarten war sehr stark – man merkt, dass sich dort im Winter vieles in die richtige Richtung verändert hat.“

Die Besten: Kai Christian Lang (TW – ASKÖ Oedt), Dino Kovacevic (RMF/LMF – ASKÖ Oedt)

