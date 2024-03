SU Bad Leonfelden feiert Schützenfest und schickt SPG Wels 2 mit 6:0-Packung wieder nach Hause!

Details Freitag, 22. März 2024 23:12

Im Rahmen der 19. Runde der LT1 OÖ-Liga erwartete die SU Vortuna Bad Leonfelden ein durchwegs richtungsweisendes Match – mit einem Sieg gegen die SPG HOGO Wels 2 könnten die Mühlviertler einen entscheidenden Schritt in Richtung eines vorzeitigen Klassenerhalts machen. Der Kontrahent steht allerdings gehörig unter Zugzwang, liegen die Messestädter von Coach Jürgen Schatas doch bereits sechs Zähler hinter dem Vorletzten aus Pregarten. Dabei blieb es – zumindest bis zum morgigen Samstag – auch nach neunzig Minuten: die Welser gingen schlussendlich klar und deutlich mit 0:6 unter.

Hausherren finden früh auf Siegerstraße

Den Grundstein für einen aus Sicht der Mühlviertler absolut erfolgreichen Abend legte man bereits nach einer guten Viertelstunde. Verantwortlich hierfür: Stepan Krunert, der nach schnörkellos vorgetragenem Angriff humorlos zur Führung einschoss. Auch danach blieb der Gastgeber am Drücker, bestimmte über weite Strecken das Geschehen und ließ den Kontrahenten nur selten das eigene Spiel aufziehen – dementsprechend überschaubar blieb auch die Anzahl an vorgetragenen Angriffen der Messestädter, die folglich offensiv einiges schuldig blieben. Besser, weil schlichtweg zielstrebiger und geradliniger machte es dann nach etwas mehr als einer halben Stunde die Zauner-Truppe: Nach einem energiereichen Vorstoß von Felix Ratzenböck hatte Klaus Michael Kapl schließlich nur noch wenige Mühe, das runde Leder im Gehäuse zu versenken – demzufolge ging es für die Mühlviertler komfortabel mit 2:0 in die Pause.

SU Bad Leonfelden zeigt gegen Messestädter kein Mitleid

Die Charakteristik der Partie änderte sich auch nach dem Seitenwechsel so gut wie gar nicht: Der Aufsteiger blieb weiterhin die klar spielbestimmende sowie dominierende Truppe und zeigte fortan gegen einen zwar zweifelsohne tapfer kämpfenden, aber schlicht und ergreifend teilweise überforderten Gegner kein Erbarmen. Nach 55 Minuten erhöhte man dabei kurzerhand auf 3:0 – dahingehend erneut im Mittelpunkt zwei Altbekannte: Ratzenböck auf Kapl – Tor. Nur wenig später legte dann David Radouch per Abschluss aus gut zwanzig Metern humorlos nach und sorgte spätestens zu diesem Zeitpunkt für eindeutige Verhältnisse. Damit jedoch noch nicht genug: Erneut war es Radouch, der seinen Torinstinkt ein weiteres Mal an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis stellte – 5:0. Letztlich machte Mario Kaiser nach einer tollen Einzelaktion das halbe Dutzend voll und sorgte gleichsam dafür, dass die Mannen aus der Messestadt nun bereits das siebte Spiel in Folge ohne Punktgewinn beendeten.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Wir sind heute von Anfang an sehr souverän aufgetreten. Ein solcher „Pflichtsieg“ ist immer schwer zu realisieren. Die Jungs haben das aber super gemacht – die drei Punkte waren über neunzig Minuten so gut wie nie in Gefahr.“

Die Besten: Oliver Wolfmayr (RV, SU Bad Leonfelden), Stepan Krunert (ZM, SU Bad Leonfelden), Klaus Michael Kapl (ST, SU Bad Leonfelden)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.