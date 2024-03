Erster Punktgewinn in der Rückrunde: DSG Union Perg knöpft Union Ostermiething einen Zähler ab!

Details Sonntag, 17. März 2024 09:00

Einen denkbar ungünstigen Start in die Rückrunde der LT1 OÖ-Liga legte die DSG Union HABAU Perg hin: Als eines von zwei Teams des Klassements wartet man noch auf den ersten Punktgewinn im Jahr 2024. Nun folgte für die Prandstätter-Truppe eine weitere durchaus unangenehme Aufgabe, gastierte doch die Union Stampfl-Bau Ostermiething und damit der Tabellendritte im Mühlviertel. Gegen den deutlich höher klassierten Kontrahenten hielt die Abwehrmauer dicht und verhalf den Heimischen zu einem doch verdienten Punktgewinn.

Schwere Verletzung überschattet ersten Durchgang

So viel vorweg: Wer sich eine Partie auf hohem fußballerischem Niveau erhoffte, war an diesem Samstagnachmittag fehl am Platz – Witterung und Untergrund machten einen gepflegten Spielaufbau nahezu unmöglich. Dementsprechend geprägt war diese Begegnung von Zweikämpfen und Intensität sowie einer Vielzahl an Standardsituationen. Der erste Durchgang ging dahingehend allerdings klar an die Hausherren, die sich immer wieder mutig ins letzte Drittel des Kontrahenten vorschlugen, um in weiterer Konsequenz für mächtig Gefahr um das Gehäuse von Fabio Gruszka zu sorgen. Einziges Problem blieb dahingehend jedoch die Qualität im eigenen Abschluss, ließ man doch in den einigen wenigen Topchancen, die die Prandstätter-Truppe vorfand, die nötige Kaltschnäuzigkeit sowie Effizienz vermissen. Umso konsequenter präsentierten sich die Heimischen dafür in der Defensive. Die stark besetzte Abteilung Attacke des Kontrahenten kam in Halbzeit eins so gut wie gar nicht zur Geltung. Kurz vor der Pause sollte der Fußball dann allerdings schlagartig in den Hintergrund geraten: Tobias Mösenbichler zog sich – wohl ohne Fremdeinwirkung – eine ernstzunehmende und schwere Knieverletzung zu und musste mit der Rettung abtransportiert werden.

Gäste im Aufwind - Effizienz bleibt ausbaufähig

Eindeutig geradliniger und zielstrebiger ging die Union Ostermiething dann in Durchgang zwei ans Werk und sorgte gleichsam dafür, dass sich das Bild des ersten Durchgangs einmal um 180 Grad wendete. Fortan waren es nämlich die Mühllechner-Schützlinge, die nicht nur deutlich mehr von der Partie hatten, sondern auch in punkto Torchancen plötzlich ein starkes Übergewicht bekamen. Dahingehend offenbarte sich jedoch eine gewisse Parallele zum Gegner aus Perg, blieben doch auch die Gäste vor dem Gehäuse glücklos oder fanden im heimischen Schlussmann Simon Primetzhofer ihren Meister. Somit blieb es schlussendlich bei einer wohl gerechten Punkteteilung, durch welche die Mühlviertler zum ersten Mal in diesem Fußballjahr einen Zähler eintüteten.

Stimmen zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Das Unentschieden ist so auf alle Fälle gerecht. Der Punkt ist für uns sehr wichtig. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und können mit dem Ergebnis wirklich gut leben. Ostermiething war die erwartet schwere Aufgabe. Jetzt wollen wir nach Bad Ischl fahren, um dort im Idealfall an heute anzuschließen.“

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Unter dem Strich geht das Remis wohl in Ordnung. Es hatten beide Mannschaften die Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Angesichts der schweren Verletzung von Tobias Mösenbichler ist das Ergebnis auch nebensächlich. Es war für uns sicher kein guter Nachmittag.“

Die Besten: Markus Derntl Saffertmüller (IV, DSG Union Perg) bzw. Julian Vincetic (ZDM/IV, Union Ostermiething)



