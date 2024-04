9-Tore-Wahnsinn! ASKÖ Oedt zerlegt Union Ostermiething auf brutale Art und Weise in alle Einzelteile

Details Samstag, 13. April 2024 09:33

Spitzenspiel-Charakter am Freitagabend auf der Anlage der ASKÖ Oedt! Der überlegene Tabellenführer der LT1 OÖ-Liga empfing vor heimischem Publikum den bärenstarken Dritten Union Stampfl-Bau Ostermiething und wollte dabei eine beeindruckende Serie, fünf siegreiche Partien in Folge mitumfassend, sinngemäß prolongieren. Ein echtes Spitzenspiel wurde es letztlich allerdings nur aus Sicht der Hausherren, die einen desillusionierten Kontrahenten mit neun Treffern (!) aus dem Stadion schossen und damit für einen absoluten Horror-Abend bei den Mühllechner-Schützlingen sorgten.

Gäste von Beginn an ohne Zugriff

Dabei legten die Hausherren einen regelrechten Traumstart hin, präsentierten sich sogleich hellwach, und gingen nach vier Minuten durch den umgehend geistesgegenwärtigen Nenad Vidackovic mit 1:0 in Führung. Es war der Beginn einer schlicht und ergreifend beeindruckenden Performance der Russ-Truppe, die nach einer guten Viertelstunde durch Chinonso Eziekwe einen weiteren Treffer nachlegte und gleichsam dafür sorgte, dass die Gäste bereits nach fünfzehn Minuten deutlich ins Hintertreffen gelangten. Spätestens nach dem 3:0 nach etwas weniger als einer halben Stunde zweifelten nur mehr die Wenigsten am Ausgang dieser Begegnung – Dino Kovacevic versenkte die Kugel per technisch hochversiertem Abschluss in den Maschen. Viel zu melden hatte die Union Ostermiething in Durchgang eins dementsprechend nicht.

ASKÖ Oedt erbarmungslos und eiskalt

Jene eindeutigen Verhältnisse aus Durchgang eins veränderten sich auch nach dem Seitenwechsel um keinen Millimeter. Die Heimischen kamen, ähnlich wie zu Beginn dieser Begegnung, enorm druckvoll aus den Kabinen, setzten dem Gegner gleich gehörig zu und erwiesen sich weiterhin als schlichtweg eiskalt vor dem Gehäuse: Dino Kovacevic erhöhte in Minute 52 auf 4:0 und sorgte damit gleichsam dafür, dass ein eventuell mögliches Aufbäumen der mittlerweile schwer geschlagenen Gäste sogleich im Keim erstickt wurde. Zudem ließen die Hausherren auch im Anschluss keinerlei Gnade walten, setzten das ungemeine Tempo fort und zerlegten in der verbleibenden halben Stunde den Kontrahenten in alle Einzelteile. Dabei stach vor allem auch die ungemeine Kaderbreite der Trauner ins Auge, fügten sich doch auch die Einwechselspieler umgehend nahtlos in das Spiel ein und traten zugleich den Beweis an, dass man zweifelsohne auch über die Qualität verfüge, um in der Startelf zu stehen. So stachen beispielsweise die eingewechselten Elvir Huskic und Bünyamin Karatas gnadenlos zu und erhöhten in den Minuten 66 und 72 kurzerhand auf 6:0. In den Schlussminuten kam es schließlich für die bereits am Boden liegenden Mühllechner-Schützlinge nochmals knüppeldick: So versenkten Nenad Vidackovic, Elvir Huskic und der ebenfalls frisch in die Partie gekommene Gasper Koritnik die Kugel humorlos im Gehäuse und sorgten damit für einen absolut denkwürdigen, ja beinahe historischen Abend, den wohl beide Teams nicht so schnell vergessen werden. 9:0 der Endstand.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Das war heute ein absoluter Sahne-Tag von uns. Die Leistung aller Spieler war nahezu perfekt und wir haben trotz des Spielstandes nie aufgehört und sind unserer Linie treu geblieben. Das Ergebnis spricht für sich.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Dino Kovacevic (LMF/RMF), Nenad Vidackovic (ST)

Details

