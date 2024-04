Abstiegskampf ade! SV Bad Ischl dringt durch Favoritensieg gegen SPG HOGO Wels 2 weiter ins Ligamittelfeld vor

Details Samstag, 13. April 2024 20:51

Zweifelsohne gehört der SV Zebau Bad Ischl gegenwärtig zu den formstärksten Teams der gesamten LT1 OÖ-Liga. Nach zuletzt fünf ungeschlagenen Partien am Stück ging man mit einer mächtigen Portion Selbstvertrauen ins heutige Match beim Tabellennachzügler SPG HOGO Wels 2. Schlussendlich nahm man auch diese Hürde auf souveräne Art und Weise (3:1). Während im Lager der Messestädter die Lichter langsam, aber sicher auszugehen drohen, hat die Zebau-Elf in der Rückserie schon jetzt so viele Punkte gesammelt wie im gesamten Herbst.

Pausenführung für den Favoriten

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg ein zerfahrenes Spiel, in welchem sich die SPG HOGO Wels 2 sichtlich bemüht zeigte, griffig gegen den Ball zu agieren und offensiv erste Akzente zu setzen. Somit begegnete man dem in der jüngeren Vergangenheit so formstark agierenden Kontrahenten durchaus auf Augenhöhe. In der 14. Minute folgte aber der erste Dämpfer für die leiderprobte Welser Truppe an diesem Nachmittag. Einen Schuss von Gästestürmer Mario Petter konnte Wels-Keeper Viktor Ganchev nicht vollends entschärfen, sodass Bad Ischls Stefan Laimer aus kurzer Distanz zur Führung abstaubte. Nur fünf Minuten später aber die perfekte Antwort der Heimischen: Bojan Mustecic besorgte mit einem platzierten Flachschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich und hauchte damit seiner Truppe wieder Hoffnung ein, nach zuletzt neun Pleiten in Folge doch wieder einmal anschreiben zu können und womöglich in einem weiteren Schritt Spannung in den Abstiegskampf zu bringen. Was aber regelmäßig dafür sorgt, dass man einfach nichts Zählbares aus Partien mitnehmen kann, offenbarte sich heute wieder: Man agiert einfach zu harmlos im Angriffsdrittel und begünstigt durch individuelle Fehler zeitgleich die Offensivbemühungen des jeweiligen Kontrahenten. Nach Gästechancen von Filip Halgos und Petter, der am Aluminium scheiterte, brachte erstgenannter Akteur seine Truppe wieder in Front und zwar auf absolut sehenswerte Art und Weise. Der technisch so versierte Mittelfeldmann, der über den vielleicht besten Fuß der Liga verfügt, setzte den Ball aus rund 20 Metern exakt in den Winkel – Marke Traumtor (41.).

Isaak Ortner macht Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Welser bemüht, wieder Ordnung, Struktur und Stabilität ins Spiel zu bringen. Man verzeichnete in dieser Phase viel Ballbesitz, es mangelte aber weiterhin an der offensiven Durchschlagskraft, um dem Kontrahenten noch einmal zuzusetzen. Dieser stellte indes in Minute 76 auf 1:3 und profitierte dabei von einem zu luftigen Verteidigen in der Hintermannschaft der Messestädter. Somit konnte Isaak Ortner zum Solo ansetzen, um in weiterer Folge die Kugel gekonnt im kurzen Eck zu versenken. Damit war die Partie entschieden. Die SPG konnte nicht mehr zusetzen und fing sich fast noch ein viertes Tor. Halgos vergab aber eine aussichtsreiche Chance in Minute 90, nachdem er, ähnlich wie Ortner zuvor, mehrere Gegenspieler filigran umkurvt hatte.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Schatas (Trainer SPG HOGO Wels 2):

„Wir spielen relativ brav. Wir machen aber zu viele Eigenfehler und vergeben leichtfertig unsere Chancen. Bad Ischl war konsequenter und hat verdient gewonnen. Ich muss aber meinen Spielern ein Lob aussprechen. Wir bekommen jede Woche einen auf den Deckel und die Mannschaft haut sich trotzdem voll rein.“

Jürgen Schaufler (Sektionsleiter Stv. SV Bad Ischl):

„Es war ein zerfahrenes Spiel. Der Sieg war verdient. Wir wollten unbedingt die drei Punkte und das hat man auch gesehen.“

Die Besten: Patrick Ambrosch (ZDMF, SV Bad Ischl), Matus Kunik (IV, SV Bad Ischl)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.