SPG Friedburg/P. sichert sich wichtigen Sieg gegen Bad Leonfelden

Details Dienstag, 30. April 2024 21:49

In einem packenden Duell trafen am Dienstagabend die SU Vortuna Bad Leonfelden und die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in der 23. Runde der OÖ-Liga aufeinander. Im Duell zwischen dem Tabellendreizehnten und dem Zehntplatzierten behielten die Gäste aus dem Innviertel - nach einem souveränen 3:0-Heimerfolg im Hinspiel - auch in der Vortuna Arena die Oberhand, setzten sich mit 2:0 durch und feierten den zehnten Saisonsieg. In einer Partie, die mit großer Spannung erwartet wurde, festigten die Mannen von Trainer Ernst Öbster den Platz in der Mitte der Tabelle.

Ein Kampf der Taktiken und Chancen

Das Spiel begann mit hohem Tempo und beide Teams zeigten früh, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu holen. Bereits in der 12. Minute gab es die erste Großchance für die Gäste, nachdem Hasanovic Wallner perfekt in Szene setzte, doch dieser verfehlte knapp das Ziel. Bad Leonfelden antwortete schnell mit gefährlichen Angriffen, insbesondere in der 27. Minute, als sie eine riesige Chance ungenutzt ließen, obwohl Friedburg-Keeper Sascha Sigl bereits ausgespielt war. Der erste Durchbruch gelang dann jedoch den Gästen: Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erzielte Fürstaller mit einem präzisen Schuss ins lange Eck das 0:1, was den Gästen einen psychologischen Vorteil für die zweite Hälfte gab.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Nach der Pause drängte Bad Leonfelden auf den Ausgleich und hatte in der 46. Minute eine hervorragende Möglichkeit durch einen Kopfball aus kurzer Distanz, doch Friedburg-Torwart Sigl hielt sein Team mit einer Glanzparade im Spiel. Trotz der Bemühungen der Heimmannschaft, das Spiel zu drehen, blieb die SPG gefährlich und effizient. In der 76. Minute demonstrierte Markus Wallner seine Klasse durch eine tolle Einzelaktion, die er mit einem wunderschönen Abschluss zum 0:2 krönte. Dieses Tor erwies sich als die Entscheidung in einem Spiel, in dem Friedburg seine Chancen besser nutzte.

Bad Leonfelden gab sich jedoch nicht geschlagen und versuchte bis zum Schlusspfiff, den Anschlusstreffer zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden jedoch nicht belohnt, und das Spiel endete mit einem verdienten 0:2 Sieg für die Gäste. Dieser Erfolg könnte für SPG Friedburg/P. ein entscheidender Schritt weg von der Abstiegszone sein, während Bad Leonfelden die verpassten Chancen bereuen wird. Trotz der Niederlage zeigte die Heimmannschaft eine kämpferische Leistung, konnte aber die Effizienz der Öbster-Elf nicht übertreffen. Damit hat sich die 143 km Anreise für die Gäste gelohnt.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter The Voice erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.