SV Bad Ischl beendet Friedburger Siegesserie

In der 26. Runde der LT1 OÖ Liga trafen in der Begegnung zwischen der SPG Friedburg/Pöndorf und dem SV Zebau Bad Ischl zwei Mannschaften aufeinander, die im Frühjahr bislang mit ausgezeichneten Leistungen aufwarten konnten. Am Feiertag bestätigten aber nur die Kaiserstädter ihre gute Form und behielten nach einem 3:0-Heimsieg im Hinspiel auch in der Cafe+Co Arena mit 2:1 die Oberhand. Für die Öbster-Elf hingegen war nach vier Siegen in Serie Schluss mit lustig.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Beide Teams starteten vorsichtig und tasteten sich zunächst ab. Die ersten Minuten des Spiels waren von strategischem Spiel und Mittelfeldgefechten geprägt. Es waren die Friedburger, die als erste Mannschaft aggressiver wurde und den Ton angab, doch der erste klare Torschuss kam von den Gästen durch Rudolf Durkovic in der 17. Minute, der jedoch über das Tor ging. Wenige Minuten später zeigte Durkovic erneut seine Klasse und brachte die Gäste mit einem präzisen Weitschuss ins lange Eck in Führung. Die Spielgemeinschaft antwortete schnell und glich in der 25. Minute durch einen Volley von Marco Peric zum 1:1 aus. Das Spiel blieb intensiv, und die Friedburger drängten auf den Führungstreffer. Doch es waren die Gäste, die kurz vor der Halbzeitpause durch Mario Petter erneut in Führung gingen. Petter's Tor zum 1:2 in der 39. Minute erwies sich als sehr effektiv und zeigte die Stärke des Ischler Sturmduos.

Bad Ischl bringt knappen Vorsprung ins Ziel

Nach der Pause suchte Friedburg vehement den Ausgleich. Die Heimmannschaft dominierte das Feld und erarbeitete sich durch Lukas Preiner mehrere Chancen, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Ein besonderer Moment ereignete sich in der 49. Minute, als Christopher Fürstaller einen Warnschuss knapp über die Latte setzte. Weiter ging die offensive Bemühung der Friedburger mit einem weiteren Schuss von Preiner in der 50. Minute, der jedoch von SV-Keeper Stefan Nöhmer gehalten wurde. Trotz mehrerer Eckbälle und Torschüsse konnte die Öbster-Elf den entscheidenden Treffer nicht erzielen. Die Gäste verteidigten tief und konzentriert, was es den Friedburgern schwer machte, durch die Abwehr zu brechen. Die Spannung hielt bis zum Schluss an, und da die Heimmannschaft in der Nachspielzeit noch den einen oder anderen Sitzer vergab, blieb es vor rund 250 Besuchern beim 1:2.

