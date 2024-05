„Mit dem Vizemeistertitel beschäftigen wir uns nicht!“ – Edelweiss-Trainer Stefan Kuranda nach 3:2-Sieg gegen SPG Friedburg/Pöndorf im Interview

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:43

Als eine der formstärksten Mannschaften der LT1 OÖ-Liga war die Union Edelweiss in die 27. Runde gegangen, in welcher man es auf eigener Anlage mit der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf zu tun bekam. Schlussendlich siegten die Linzer in einer richtig niveauvollen Partie mit 3:2. Nachdem man durch einen Doppelschlag von Philipp Stangl (7.) und Saldin Pezic (14.) früh in Führung gegangen war, kamen die Braunauer in Hälfte zwei durch Andreas Friedl (72.) und Mattia Olivotto (76.) noch einmal zurück. Edelweiss-Joker Philipp Ablinger sorgte dann aber für die Entscheidung (78.). In der Schlussphase verschossen die Linzer sogar noch einen Elfmeter. Nach dem so wichtigen Dreier sprach Ligaportal.at mit Edelweiss-Coach Stefan Kuranda und bat Friedburgs Übungsleiter Ernst Öbster um ein Statement.

Ligaportal: Wie lautete heute das Erfolgsrezept?

Kuranda: „Es war ein hochklassiges Spiel. Beide Mannschaften konnten befreit aufspielen. Friedburg war zu fehleranfällig und so konnten wir früh mit 2:0 in Führung gehen. Mit dieser Führung kann man eigentlich befreit aufspielen. Der Gegner ging dann aber mit offenem Visier zu Werke und kam zurück. Beide Teams waren nur auf die Offensive ausgelegt. Wir konnten dann noch den Lucky Punch setzen.“

Ligaportal: In den vergangenen Wochen habt ihr für richtig Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt und euch somit in eine sehr gute Ausgangslage gebracht. Wie präsent ist das Thema Vizemeistertitel im Verein?

Kuranda: „Gar nicht. Wir wollen die Saison gut abschließen und das Maximum rausholen. Es gilt, die restlichen Partien positiv zu bestreiten, und dann schaut automatisch eine gute Platzierung heraus.“

Ligaportal: Welche Mannschaft hat im Saisonfinish die besten Karten in Sachen Vizemeistertitel?

Kuranda: „Das ist schwer zu sagen. Alle haben noch schwierige Gegner vor der Brust. Da kann ich keine Prognose abgeben.“

Ligaportal: Aufgrund eines Fehlers in der Aufstellung wurde euer Sieg gegen die Union Dietach aberkannt und mit 0:3 strafverifiziert. Ihr seid in Berufung gegangen und unter der Woche wurden euch die drei Punkte doch zugesprochen. Was war der Grund?

Kuranda: „Der erste Bescheid hat nicht dem entsprochen, was das Regulativ festlegt. Aufgrund eines Formalfehlers wurde der Bescheid aufgehoben. Es gäbe zwar noch eine Instanz, aber ich gehe davon aus, dass die Entscheidung so bleibt.“

Statement von Friedburg-Trainer Ernst Öbster zur 2:3-Niederlage:

„Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir sind schnell in Rückstand geraten und dann in der zweiten Hälfte zurückgekommen. Dann haben wir noch einen Treffer kassiert. In der Folge sind wir angelaufen, aber es brachte nichts mehr. Es ist schade, wenn man nach einem 0:2 zurückkommt und nicht mindestens einen Punkt mitnimmt. Auf die Leistung in der zweiten Hälfte können wir aber auf alle Fälle aufbauen.“

Die Besten: Adilaid Dizdarevic (ZMF, Union Edelweiss), Florian Sprinzing (RV, Union Edelweiss)

Details

