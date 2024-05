Nach 3:2-Auswärtserfolg gegen SV Micheldorf: SPG Weißkirchen/Allhaming springt auf Rang zwei!

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:07

In den letzten Wochen lief es für die SPG Weißkirchen/Allhaming so gar nicht mehr rund: Aus den letzten sieben Partien sprangen nur äußerst überschaubare fünf Pünktchen heraus – und dennoch haben die Zebras mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten der LT1 OÖ-Liga aus St. Martin/M. noch alle Chancen auf den Vizemeistertitel. Wohl unabdingbare Voraussetzung hierfür: ein Auswärtserfolg beim SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf. Diesen fuhr man letztlich auch ein: Die Olzinger-Truppe rang den Kontrahenten nach Rückstand mit 3:2 nieder.

Micheldorf mit Doppelschlag in Anfangsphase

Dabei ging der Start der Zebras, wie schon des Öfteren in den vergangenen, so durchwachsenen, Wochen völlig daneben. Nach etwas mehr als zwanzig Minuten sahen sich die Gäste nämlich schlagartig mit einem 0:2-Rückstand konfrontiert. Verantwortlich hierfür: Micheldorfs Andreas Helmberger, der gleich in doppelter Manier unter Beweis stellte, dass er über einen gewissen Torriecher verfügt und damit seine Truppe in eine vorerst zweifelsohne komfortable Ausgangslage brachte (10., 22.). Es waren zwei Treffer, die der Spielgemeinschaft aus Weißkirchen/Allhaming sichtlich für kurze Zeit etwas den Stecker zogen, was, angesichts der nicht gerade vielversprechenden Situation auch nicht weiter verwunderlich war. Dennoch schafften es die Gäste, aus diesem Tief gestärkt herauszukommen und darüber hinaus noch vor der Halbzeit für den Anschlusstreffer zu sorgen. Stefan Spielbichler agierte nach einem Stangen-Schuss von Florian Templ absolut geistesgegenwärtig und verkürzte Augenblicke vor dem Gang in die Kabinen auf 1:2.

Zebras drehen Partie mit einem Mann mehr

Wie bereits in Durchgang eins kamen auch nach dem Seitenwechsel die Heimischen besser in diese Begegnung, stellten in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff das Visier umgehend wieder offensiv ein, verpassten es in dieser Drangphase allerdings, einen weiteren Treffer nachzulegen. Eine Fahrlässigkeit, die sich auf tragische Art und Weise rächen sollte. So musste zunächst Martin Kammerhuber nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot in Minute 64 frühzeitig vom Platz und verschaffte dem Kontrahenten damit für die verbleibende Spielzeit einen numerischen Vorteil. Eben diesen wussten die Zebras dann nur 180 Sekunden nach dem Ausschluss prompt zu nutzen und stellten auf 2:2 – abermals war es Stefan Spielbichler, der dieses Mal einen Freistoß gekonnt in den Maschen versenkte. Der Offensivakteur, der in den vergangenen Wochen und Monaten keine einfache Zeit durchmachte, schien nun förmlich Lunte gerochen zu haben und stach nur weitere vier Minuten später abermalig zu – Hattrick und Spiel gedreht. In Unterzahl agierend gelang es den Heimischen im Anschluss nicht mehr, für echte Gegenwehr zu sorgen und musste sich somit knapp, aber doch mit 2:3 geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Nach unseren verpatzten Auswärtsspielen in den letzten Wochen wollten wir heute unbedingt wieder ein positives Ergebnis holen. Das ist uns, trotz nicht gerade einfachen Vorzeichen personeller Natur, gelungen. Wir haben jetzt noch ein spannendes Programm und wollen im Kampf um Platz zwei solang es geht mitmischen. Stand jetzt haben wir da gar nicht so schlechte Karten, wenngleich es natürlich enorm eng zugeht.“

Der Beste: Stefan Spielbichler (ST, SPG Weißkirchen/Allhaming)

