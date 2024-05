SPG Friedburg/P. bezwingt Union Mondsee in packendem Derby

Details Freitag, 24. Mai 2024 20:17

Im Rahmen der 28. Runde der LT1 OÖ Liga kam es zum spannenden Derby zwischen der SPG Friedburg/Pöndorf und Union Raiffeisen Mondsee. Am Ende konnte sich die Heimmannschaft mit einem 2:0 durchsetzen und die Siegesserie der Mondseer stoppen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und entscheidenden Momenten, die die 200 Fans bis zum Schlusspfiff in Atem hielten.

Erste Halbzeit: Hochspannung und offener Schlagabtausch, doch keine Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo und der ersten Chance durch Daniel Bares von den Mondseern, die jedoch von der Friedburger Abwehr abgeblockt wurde. Die Friedburger antworteten schnell mit einer Chance durch Markus Wallner, doch auch hier blieb der Torerfolg aus. In der 15. Minute dann ein erster Aufreger: Union Mondsee's Ernst Grundner erhielt die rote Karte für ein Foulspiel, das als Torraub gewertet wurde, was die Gäste für den Rest des Spiels in Unterzahl brachte.

Trotz Überzahl konnte Friedburg in der ersten Halbzeit kein Kapital schlagen. Die Mondseer verteidigten geschickt und ließen wenig zu. Die erste Halbzeit endete ohne Tore, aber mit der Gewissheit, dass beide Teams alles geben würden, um das Derby für sich zu entscheiden.

Zweite Halbzeit: Friedburg nutzt die Chancen und holt Heimsieg

Die zweite Halbzeit begann mit anhaltendem Druck von Friedburg. In der 69. Minute war es schließlich soweit: Mattia Olivotto erzielte per Kopf das 1:0, nachdem er erst kurz zuvor eingewechselt wurde. Dieser Treffer gab den Friedburgern zusätzlichen Auftrieb, und sie dominierten zunehmend das Spielgeschehen.

Als in der 79. Minute ein Elfmeter für Friedburg gepfiffen wurde - nach einem Foul an Simon Sommer trat Halid Hasanovic zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 2:0. Die Friedburger kontrollierten das Spiel bis zum Ende und ließen den Mondseern kaum Raum zur Entfaltung. Die Gäste kämpften zwar tapfer weiter, konnten jedoch die solide Verteidigung der Heimmannschaft nicht überwinden. Es blieb beim 2:0 für die Hauherren.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter The Voice erstellt.

