SU Bad Leonfelden behält im Abstiegskampf die Nerven und fährt elementaren Heim-Erfolg gegen Union Edelweiss ein!

Noch ungemein ungemütlich könnte es für die SU Vortuna Bad Leonfelden im Kampf gegen den Abstieg aus der LT1 OÖ-Liga werden: Die Mühlviertler trennen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich drei Zähler vom Relegationsplatz. Nun musste man zuhause gegen die so formstarke Union Edelweiss Linz ran – die Landeshauptstädter reisten mit mächtig Selbstvertrauen im Gepäck an, hatte man doch zuletzt nicht weniger als sechs der vergangenen sieben Partien für sich entschieden. Dieses Mal zog die Kuranda-Truppe allerdings gegen den unter Zugzwang gestandenen Kontrahenten den Kürzeren und mussten sich knapp, aber doch mit 0:1 geschlagen geben.

Bad Leonfelden übersteht erste Angriffswelle und schlägt selbst zu

Dabei verlief insbesondere der Start in diese Begegnung für die Linzer durchwegs nach Wunsch. Mit enormer Entschlossenheit sowie ungemeiner Geradlinigkeit machten die Gäste sogleich gehörig Dampf und setzten auf diese Art und Weise den Gegner enorm früh unter Druck. Die Heimischen benötigten rund eine Viertelstunde, um sich auf die giftige Gangart des Kontrahenten einzustellen – man überstand erwähnte Drangperiode unbeschadet und arbeitete sich in weiterer Folge Schritt für Schritt in diese Begegnung hinein. Die nun immer besseren Spielanteile münzte der Gastgeber dann auch kurzerhand in Zählbares um, als nach einer knappen halben Stunde David Radouch aus großer Distanz abzog und den Ball ins Gehäuse zimmerte – 1:0. Eine Antwort der Landeshauptstädter blieb, zumindest bis zum Gang in die Kabinen, aus.

Gastgeber bringt Heim-Sieg über die Zeit

Auch nach dem Seitenwechsel verdeutlichten die Mühlviertler, dass man um jeden Preis in der kommenden Saison auch wieder in Oberösterreichs höchster Amateur-Liga vertreten sein möchte. Die Zauner-Truppe nahm jeden Zweikampf an, ließ Leidenschaft und Einsatz am Platz und machte so den Gästen das Leben richtig schwer. Zwar fanden die Linzer immer wieder geschickt die Lücken in den Abwehrreihen des Kontrahenten, wurden aber in der entscheidenden Zone schlichtweg zu wenig zwingend –zu abgebrüht und entschlossen agierte dafür zugleich die heimische Defensive. Letztlich hievten die Hausherren die hauchzarte Führung über die Zeit und machten damit einen wichtigen, und angesichts des Erfolges des direkten Konkurrenten aus Pregarten, auch absolut essentiellen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Es war eine sehr hart umkämpfte Partie. Nach einer Viertelstunde haben wir dann mehr Spielanteile gehabt und sind auch in Führung gegangen. Danach haben wir gezeigt, dass wir zurecht in der Oberösterreich-Liga spielen. Somit war das ein sehr gutes Ergebnis.“

Der Beste: David Radouch (ST, SU Bad Leonfelden) bzw. Pauschallob

