Unfassbares Elf-Tore-Spektakel! Union Ostermiething behält gegen SV Micheldorf durch Lucky-Punch die Oberhand

Die Union Stampfl-Bau Ostermiething setzte am vergangenen Wochenende der sportlichen Krise im Spielbetrieb der LT1 OÖ-Liga ein Ende, als man gegen die besser klassierte Truppe aus St. Martin/M. einen durchwegs beachtlichen Zähler holte. Nichtsdestotrotz schaffen es die Mühllechner-Schützlinge im Frühjahr keineswegs, die hinreißenden Leistungen aus der beeindruckenden Hinrunde zu bestätigen. Nun empfing man vor heimischem Publikum den SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf – auch die Kremstaler erlebten in dieser Saison schon zweifelsohne rosigere Zeiten. Dass man sich von der Tristesse der vergangenen Wochen allerdings keineswegs beeinflussen lässt, verdeutlichten am heutigen Abend beide Mannschaften in absolut atemberaubender Manier: Nach einem furiosen Match mit nicht weniger als elf Volltreffern gingen letztlich die Hausherren als der glücklichere Sieger vom Platz.

Offenes Visier auf beiden Seiten - bereits fünf Tore zur Halbzeit

Aber alles der Reihe nach: Die Partie startete aus Sicht der Gäste aus Micheldorf mehr oder minder perfekt: Keine Viertelstunde war auf der Spieluhr verstrichen, schon lagen die Feichtl-Schützlinge mit 2:0 in Front – Robin Mayr-Fälten sowie Daniel Sehr beförderten ihre Truppe kurzerhand in eine zweifelsohne komfortable Ausgangssituation für den weiteren Spielverlauf. Allerdings trügte der Schein, schlugen doch die Heimischen prompt unbeeindruckt zurück: In den Minuten 16 und 28 stellten Resul Omerovic sowie Alexander Burgstaller kurzerhand den Ausgangszustand wieder her. Doch damit nicht genug: Nur 180 Sekunden nach dem Ausgleich netzte Ersterer ein weiteres Mal ein und schockte damit einen nun doch etwas von der Rolle geratenen Kontrahenten auf absolut eiskalte Art und Weise. Mit jener 3:2-Führung der Union Ostermiething ging es auch in die Pause.

Gefühls-Karussell dreht sich weiter

All jene, die glaubten, Durchgang eins sei an Unterhaltenswert, zumindest für den neutralen Beobachter, nicht mehr zu toppen, wurde nach dem Seitenwechsel eines Besseren belehrt. So dauerte es in Halbzeit zwei keine sechzig Sekunden, ehe Benjamin Taferner durch einen leicht abgefälschten Schuss kurzerhand auf 4:2 für seine Mannen erhöhte – die Messe damit gelesen? Nein. Denn nach genau einer Stunde liefen die Gäste aus Micheldorf zum Gegenangriff an und glichen binnen fünf Minuten schlagartig wieder aus. Niklas Grafinger sowie Robin Mayr-Fälten brachten die Feichtl-Elf mit ihren Treffern wieder ins Spiel zurück. Eine Viertelstunde später folgte dann das nächste Highlight einer ohnehin schon denkwürdigen Begegnung: Erneut waren es die Micheldorfer, die durch einen groß aufgeigenden Robin Mayr-Fälten zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung gingen und das Match, dieses Mal zu ihren Gunsten, drehten. Es sollte aber nicht die letzte Wende an diesem Abend bleiben: So warfen die Heimischen in einer fast schon verzweifelten Schlussoffensive nochmals alles nach vorne und glichen durch Angel Dimitrov in der Nachspielzeit spektakulär aus, nur um dann noch Augenblicke vor Ablauf der Spielzeit per Lucky-Punch zuzuschlagen: Alexander Burgstaller stellte die Partie abermals auf den Kopf und sorgte damit gleichsam für den glücklicheren Ausgang der Heimischen in einer wohl einzigartigen Begegnung.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Das Spiel hätte heute wohl auch 8:8 ausgehen können. Es war eine typische Partie, in der es für beide Mannschaften nicht mehr um viel ging. Die Abwehrreihen hatten heute wohl auf beiden Seiten nicht ihren besten Tag. Am Ende hatten wir das bessere Ende für uns.“

Die Besten: Resul Omerovic (ST, Union Ostermiething) bzw. Robin Mayr-Fälten (ST, SV Micheldorf)

