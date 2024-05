Stolze Serie des Meisters reißt – Union Dietach bezwingt ASKÖ Oedt nach elf ungeschlagenen Partien am Stück

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:42

Die ASKÖ Oedt steht bereits als Titelträger der LT1 OÖ-Liga fest. Vor dem letzten Highlight der Saison, wenn man im Landescup-Finale auf den UFC Ostermiething trifft, gilt es, im Ligabetrieb die Spannung hochzuhalten. In dieser Hinsicht setzte es heute einen Dämpfer für den Meister. Nach elf ungeschlagenen Spielen am Stück (darunter satte zehn Siege) verlor man gegen die Union PROCON Dietach (2:3), welche mit jenem Dreier ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um den Vizemeistertitel setzt.

Gäste zeigen dem Favoriten die Grenzen auf

Vom Start weg war deutlich ersichtlich, dass die Union Dietach enorm fokussiert zu Werke ging und mit der nötigen Härte im Spiel gegen den Ball der ASKÖ Oedt richtig zusetzte. Der Meister kam indes zunächst nicht so wirklich in die Zweikämpfe und begünstigte durch zu luftiges Verteidigen immer wieder die Angriffsbemühungen des Kontrahenten, der es heute im Kollektiv sehr gut machte. In der 20. Minute schockte man den Favoriten ein erstes Mal an diesem Nachmittag, als Luka Valentic nach einem Gestocher aus kurzer Distanz die so wichtige Führung besorgte. Auch danach tat sich die ASKÖ Oedt auf heimischem Rasen ungewohnt schwer. Die Union Dietach kreierte weitere Top-Chancen, Yusuf Efendioglu und Offensivpartner Denis Berisha ließen diese aber ungenützt verstreichen.

Efendioglu schießt Union Dietach zum Sieg

Angeführt von einem bärenstarken Efendioglu forderte die Ruttensteiner-Truppe den Meister auch in Hälfte zwei. Und man erwischte einen perfekten Start in jenen zweiten Durchgang: Eben genannter Stürmer setzte zu einem unwiderstehlichen Sololauf an und krönte diesen mit einem platzierten Abschluss aus rund elf Metern zum 0:2 (46.). In der 60. Minute hatte dann Berisha die endgültige Entscheidung am Fuß, er scheiterte aber nach einem Handspiel im Strafraum der ASKÖ Oedt vom Kreidepunkt, weil er das Leder über den Kasten setzte. Nur Sekunden später meldete sich der Gastgeber zurück: Der Führende der Torschützenliste Nenad Vidackovic, der nach einer Standardsituation über Umwege in Ballbesitz kam, schoss aus rund elf Metern zum 1:2 ein (62.). Die Russ-Elf, die im bisherigen Spielverlauf vieles schuldig geblieben war, hatte nun Lunte gerochen, erzeugte phasenweise richtig Druck und glich in der 83. Minute aus. Der eingewechselte Mittelfeldakteur Filip Breskic versenkte die Kugel gekonnt zum 2:2. Nur Augenblicke später hatte die Union Dietach aber die bestmögliche Antwort auf jenen Dämpfer parat: Efendioglu, wohl bester Mann auf dem Platz, brach auf der rechten Seite zielstrebig durch und setzte dann zu einem gefühlvollen Heber an, sodass der Ball über Oedt-Keeper Oliver Fischer hinweg seinen Weg ins Tor fand – 2:3-Endstand (84.).

Stimmen zum Spiel:

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt):

„Wir hatten Ausfälle. Das soll aber keine Ausrede sein. Dietach hat uns mit dem verschossenen Elfmeter am Leben gelassen. Dann bekommen wir noch ein billiges Gegentor. Da haben wir schlecht verteidigt. Vielleicht tut uns diese Niederlage auch einmal gut, damit wir nachdenken. Insgesamt bin ich enttäuscht.“

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war ein überragendes Spiel. Für uns war es gewissermaßen das Spiel des Jahres, wenn es gegen die beste Mannschaft der Liga geht. Es war eine unglaubliche Mannschaftsleistung.“

Die Besten: Yusuf Efendioglu (ST, Union Dietach), Adis Dudakovic (ZDMF, Union Dietach)

