9:0! Meister ASKÖ Oedt verabschiedet sich mit Schützenfest gegen SPG HOGO Wels 2 in die Regionalliga

Details Samstag, 08. Juni 2024 10:53

Ein letztes Mal LT1 OÖ-Liga! Der Double-Sieger ASKÖ Oedt empfing gestern auf heimischem Rasen die bereits abgestiegene SPG HOGO Wels 2, ehe man in der kommenden Saison in der Regionalliga auf Punktejagd geht. Die absolut konträre Ausgangslage spiegelte sich schlussendlich auf dem Feld wider: Der Meister schoss den Absteiger mit 9:0 ab.

Vier Tore in Hälfte eins

Was das so deutliche Endergebnis kaum vermuten lässt: Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht hielt gegen den haushohen Favoriten in den ersten 30 Minuten gut dagegen. Man punktete mit Kompaktheit im Defensivverbund und zwang den Kontrahenten somit zu kreativen Lösungen. Diese fand er im Laufe des ersten Durchgangs dann auch, wodurch das Match zusehends wie auf einer schiefen Ebene verlief. Bei den ersten drei Treffern (20., 33., 44.) brach der gestern enorm stark performende Rechtsverteidiger Filip Breskic jeweils auf dem Flügel durch und brachte das Leder präzise ins Zentrum, wo Lukas Paulik, Bünyamin Karatas und Florian Madlmayr jeweils aus vergleichsweise kurzer Distanz einschießen konnten. Jene drei Dämpfer waren dann doch zu viel für die Welser, die sich nun in fatalistischer Art und Weise gewissermaßen ihrem Schicksal ergaben. Für das 4:0 (45.) zeigte sich der Torschützenkönig der OÖ-Liga-Saison 2023/24 verantwortlich: Nenad Vidackovic versenkte das Leder aus rund 16 Metern im Gehäuse der Messestädter – Treffer Nummer 27 in dieser Spielzeit.

Joker mit Hattrick binnen zehn Minuten

Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte der Meister eine brutale offensive Wucht, mit welcher man den Gegner regelmäßig überforderte. Gnadenlos schraubte die ASKÖ Oedt das Ergebnis in die Höhe. Das 5:0 markierte Dino Kovacevic mit einem Schuss von der Strafraumkante (56.). Drei Minuten später wechselte Meistertrainer Kurt Russ Manuel Schmidl ein. Der routinierte Angreifer, der sich im Sommer nach sieben Jahren und insgesamt vier OÖ-Liga-Meistertiteln aus Oedt verabschiedet, schnürte innerhalb von zehn Minuten einen Dreierpack (62., 65., 72.) – ein perfekter Abschluss einer brutal erfolgreichen Zeit. In Minute 75 besorgte dann ein weiterer Joker den 9:0-Endstand. Elvir Huskic, gemeinsam mit Schmidl aufs Feld gekommen, war mit einem platzierten Schuss aus 13 Metern erfolgreich. Ein zehntes Tor gelang der ASKÖ Oedt dann nicht mehr, weshalb man die Saison mit 99 erzielten Treffern beendet – als absolut verdienter Meister mit 15 Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Dietach und zwei Punkten mehr auf dem Konto als in der bereits so starken vergangenen Spielzeit.

Stimme zum Spiel:

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Es war eine klare Angelegenheit. Wels hatte keine Unterstützung von oben. In den ersten 30 Minuten haben sie sich gut dagegengestemmt. Nach dem 3:0 war es aber entschieden. In der zweiten Halbzeit gab es kaum Gegenwehr.“

Die Besten: Filip Breskic (RV, ASKÖ Oedt), Manuel Schmidl (ST, ASKÖ Oedt)

Details

