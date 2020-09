Starke Leistung bleibt unbelohnt: St. Florian unterliegt der SPG Wallern/St. Marienkirchen mit 1:3

Details Dienstag, 01. September 2020 22:57

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen landete einen Auftakt nach Maß und feierte in zwei Spielen ebenso viele Siege. Mit dieser weißen Weste und einer breiten Brust reiste man nun zur Union T. T. I. St. Florian. Die Sängerknaben konnten bis dato erst einen Punkt ergattern und waren dementsprechend bis in die Haaresspitzen motiviert, gegen den Titelaspiranten aus Wallern erstmals voll in dieser Saison der Oberösterreich-Liga anzuschreiben. Die Gruber-Elf zeigte eine überaus ansprechende Leistung, konnte sich dafür jedoch nicht belohnen – mit einem 1:3 ging es vom Platz.

Doppelter Nackenschlag vor der Pause

Die Hausherren, die trotz magerer Punkteausbeute stets in puncto spielerischer Leistung zu überzeugen wussten, nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Man bestach vor allem durch ausgeklügelte Spielzüge, die den Gegner aus Wallern stets vor Probleme stellten, und kam dadurch bereits in der Anfangsphase zu guten Abschlussmöglichkeiten. Auch in weiterer Folge war die Gruber-Truppe am Drücker und ließ die Gäste kaum ins Spiel kommen. Zahlreiche Topchancen wurden in dieser Phase von Gäste-Keeper Haberl zunichte gemacht. Erst ab der 30. Minute gelang es den Trattnachtalern, Zugriff auf die Partie zu erlangen. Dafür zeigte man sich vor dem gegnerischen Gehäuse umso konsequenter: Zunächst versenkte Michael Schildberger einen Distanzschuss mit herausragender Schusstechnik im Kreuzeck, wenige Minuten vor der Pause netzte Sinisa Markovic zum 2:0 ein und bestrafte die Hausherren eiskalt.

Gäste in Halbzeit zwei zu abgeklärt

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich eine auf beiden Seiten ausgeglichene Partie. Vor rund 190 Zuseher duellierten sich die beiden Mannschaften stets auf Augenhöhe und tauchten auch immer wieder im gegnerischen Strafraum auf – ohne Kapital daraus zu schlagen. Die Gäste aus Wallern machten es im Anschluss geschickt, ließen Ball und Gegner laufen und verwalteten so kontrolliert ihren komfortablen Vorsprung. Dieser wackelte in Minute 80 nochmal gewaltig, doch Samuel Heinz Grillmayr fand in Martin Haberl seinen Meister. In der Schlussphase setzten die Sängerknaben alles auf eine Karte, um doch noch ins Spiel zurückzukommen. Die sich daraus ergebenen Räume wussten allerdings die Gäste eiskalt auszunutzen, Stephan Alfons Dieplinger verwertete einen Stanglpass trocken zum 3:0. Für das letzte Highlight in dieser Partie sorgten jedoch die Hausherren, die stets auf Augenhöhe mit ihrem Kontrahenten waren: Der wunderschöne Freistoßtreffer von Gernot Falkner in der Nachspielzeit bedeutete auch den 3:1 Endstand. Somit rangieren die Trattnachtaler nach wie vor unbesiegt an der Tabellenspitze. Die Sängerknaben hingegen konnten trotz erneut starker Leistung ihr Punktekonto nicht weiter ausbauen.

Stimmen zum Spiel

Mario Bramberger (Union T. T. I. St. Florian):

„Es ist eine sehr bittere Niederlage. Wir sind uns alle einig, dass wir in diesem Spiel mehr verdient gehabt hätten. Die spielerische Leistung war bisher immer sehr gut, damit sind wir sehr zufrieden. In den nächsten Spielen sollten wir dann aber auch einen Sieg einfahren.“

Die Besten: Mathias Haider (ZOM), Samuel Heinz Grillmayr (ST)

Dietmar Köck (Sektionsleiter SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen):

„Der Spielverlauf war für uns sehr glücklich. St. Florian hat sehr stark begonnen und diese zu unserem Glück nicht genutzt. Durch den Doppelschlag vor der Halbzeit konnten wir das Spiel dann zu unseren Gunsten entscheiden. Aber es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem auch St. Florian deutlich mehr Tore schießen hätte können.“

Der Beste: Martin Haberl (TW)

