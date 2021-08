Revanche geglückt – SV Bad Schallerbach ringt den SV Grieskirchen im Derby nieder

Details Samstag, 07. August 2021 19:57

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Überraschend hoch hatte der SV Pöttinger Grieskirchen in der ersten Runde des Landescups den Lokalrivalen SV sedda Bad Schallerbach geschlagen und somit aus erwähnten Bewerb gekegelt. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen zum Auftakt der Oberösterreich-Liga war die sedda-Elf von Grieskirchen-Coach Reinhard Furthner in die Favoritenrolle gedrängt worden. Zum Leidwesen des Kontrahenten wurde sie dieser auch gerecht. Schlussendlich besiegte man den selbsternannten Underdog mit 3:0.

Pausenführung für den Gastgeber

Eines vorweg: So eindeutig, wie das Ergebnis vermuten lässt, war die Sache heute auf der Anlage des SV Bad Schallerbach keineswegs: Die Renner-Elf, welche in der 24. Minute durch Top-Stürmer Miliam Guerrib nach Vorlage seines Offensivkollegen Manuel Schönberger in Führung ging, tat sich gegen einen lauffreudigen, aggressiv auftretenden, kurzum unangenehm zu bespielenden Gegner lange sichtlich schwer. Vor jenem Erfolgserlebnis auf Seiten der Hausherren war der SV Grieskirchen zwei Mal gefährlich vor das Tor von Neo-Keeper Marcel Hartl gekommen. Kapital konnte man daraus – ganz im Gegensatz zum Cup-Spiel – keines schlagen. Mit Fortdauer der Begegnung wurde SV Bad Schallerbach griffiger – auch und vor allem weil man sich auf den Gegner immer besser einstellte. Vor dem Pausenpfiff fanden die Heimischen zwei richtig aussichtsreiche Gelegenheiten vor, um eine kleine Vorentscheidung herbeizuführen. Felix Ratzenberger und Guerrib schafften es aber nicht, den Ball im Gästegehäuse unterzubringen.

K.o. für den SV Grieskirchen erst in der Nachspielzeit

Verhaltener Beginn beider sich konkurrierenden Teams nach dem Seitenwechsel. Erst in der 67. Minute nahm das Kräftemessen wieder Fahrt auf, als nach einer Flanke von Schönberger Guerrib den Ball an die Stange knallte – ein Offensivduo, das schon wieder perfekt zu harmonieren scheint. Unmittelbar danach verhinderte Aluminium aber auch auf der anderen Seite, dass die Grieskirchner ins Spiel zurückkehrten: Bei einem Schussversuch streifte der Ball die Stange. In der Nachspielzeit kam es dann knüppeldick für insgesamt couragiert auftretende Gäste: Zunächst markierte Dejan Misic, nachdem er Grieskirchen-Torhüter Huso Cajtinovic den Ball abgenommen hatte, per sehenswertem Heber das 2:0. Nur Augenblicke später besorgte Guerrib nach aufmerksamer Vorlage von Joker Dino Medjedovic den 3:0-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Wir waren am Beginn doch verunsichert. Wir wollten die Cup-Niederlage unbedingt wettmachen. Auf den Gegner waren wir gut eingestellt. Die vielen Ausfälle machten es uns aber schwer. Grieskirchen war ein wirklich starker Gegner. Sie werden meiner Meinung nach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dieser Sieg gibt uns jetzt Selbstvertrauen, wovon wir zu wenig hatten.“

Die Besten: Marcel Hartl (TW), Florian Madlmayr (IV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!