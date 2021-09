SPG Friedburg/Pöndorf springt nach Auswärtssieg gegen DSG Union Perg wieder an Tabellenspitze – zumindest vorübergehend

Details Freitag, 17. September 2021 21:03

Durch den Ausrutscher der Vorwoche, als man von der ASKÖ Donau Linz mit 2:1 bezwungen worden war, wurde die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf von der Tabellenspitze der Oberösterreich-Liga gestoßen. Die Devise für die heutige Auswärtspartie gegen die DSG Union HABAU Perg war folglich klar: Durch einen Dreier soll die Rückkehr an erwähnte Top-Platzierung gelingen. Schlussendlich konnte jenes Vorhaben in die Tat umgesetzt werden.

Gäste finden noch vor Pausenpfiff in Partie zurück

Vor in etwa 150 Zuschauern ging es umgehend voll zur Sache: Pergs Sommerneuzugang und ehemaliger Blau-Weiß-Profi Samir Mehmeti fand die erste Top-Chance der Begegnung vor, ließ diese aber ungenützt verstreichen. Nur Augenblicke später knallte Friedburgs Ernst Öbster einen Freistoß ans Gebälk. In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte, über weite Strecken ausgeglichene Partie, in welcher insbesondere die Hausherren durch physische Härte dem Kontrahenten zusetzten. Dieser tat sich zunächst schwer, Tempo und spielerische Klasse, zwei Aspekte, welche die Truppe in der ersten Saisonphase regelmäßig ausgezeichnet hatten, aufs Feld zu bringen. Zwei richtige Highlights hatte der erste Durchgang zu bieten: In der 14. Minute stellte Pergs Cem Aygün nach Schussversuch von Offensivkollege Mehmeti per Abstauber auf 1:0. Jenen Vorsprung egalisierte Friedburgs Kapitän Thomas Fenninger in der 43. Minute per verwandeltem Elfmeter, nachdem Jonas Reitter im Strafraum der Heimischen mit unerlaubten Mitteln gestoppt worden war.

Izudin Delic avanciert zum Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel schaffte es der Favorit aus Braunau, eine Leistungssteigerung zu erzielen. Sofort fand man aussichtsreiche Gelegenheiten vor, Simon Langgartner und Andreas Friedl konnten daraus aber kein Kapital schlagen. In der 75. Minute machte es Delic besser, weil genauer. Nach einem Freistoß köpfte der aufgerückte Defensivspezialist Landing Goudiaby aufs Tor. Nach Parade von Keeper Amel Kujundzic war Delic mit dem Nachschuss zur Stelle und schockte die Gradascevic-Elf ein zweites Mal an diesem Abend. Auf jenen neuerlichen Rückschlag fand eine in der Schlussphase bemüht und offensiv agierende DSG Union Perg aber keine adäquate Antwort mehr.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Maier (sportlicher Leiter DSG Union Perg):

„Ein Remis wäre verdient gewesen. Wir haben uns selber um die Früchte der Arbeit gebracht. Wir belohnen uns für den Aufwand, den wir betreiben, nicht. Beide Gegentore wären zu verhindern gewesen.“

Der Beste: Amel Kujundzic (TW)

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Das war ein klassischer Arbeitssieg. Es ist wichtig für die Truppe, dass sie sich das heute erarbeitet hat. Es ist schön, dass wir vorne dabei sind. Der Tabellenplatz ist mir aber vorerst egal. Es geht nur um die Punkte.“

Der Beste: Landing Goudiaby (IV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!