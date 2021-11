ASKÖ Oedt verpasst frühzeitige Chance auf Herbstmeistertitel im Spitzenspiel gegen SPG Weißkirchen/Allhaming!

Details Samstag, 06. November 2021 18:54

Gipfeltreffen in der Oberösterreich-Liga! Zwischen der ASKÖ Oedt und der SPG Weißkirchen/Allhaming kam es am heutigen Nachmittag zum Duell der bisher besten Mannschaften des Klassements. Auf heimischer Anlage empfing der Tabellenführer aus Oedt die zweitplatzierten Zebras – dementsprechend Hochspannung war garantiert, könnte die Kablar-Elf mit einem Sieg doch bereits den Herbstmeistertitel unter Dach und Fach bringen. Letztlich ließ man jene Möglichkeit allerdings ungenützt verstreichen und musste sich mit einem 1:1-Remis zufriedengeben.

Schröttner-Strahl bringt Zebras in Führung

Vor gut und gerne 300 Zusehern dauerte es lange, bis die beiden Spitzenteams Fahrt aufnahmen und damit dem Spiel die erwartete Spannung verliehen. Erst nach rund zwanzig Minuten kam so richtig Leben in die Partie, glich es zuvor doch eher einem langsamen Abtasten. Umso drastischer ging es dafür prompt zur Sache: Nachdem Dino Kovacevic die Topchance zur Führung aufseiten des Gastgebers vorfand, allerdings unglücklich vor Gäste-Keeper Höbarth verstolperte, stachen die Zebras praktisch im Gegenzug den Kontrahenten mit brutaler Effizienz aus. Michael Schröttner fasste sich aus gut 25 Metern ein Herz und drosch das runde Leder ins Kreuzeck – Marke „Traumtor“. Eine rasche Antwort der Kablar-Truppe ließ für alle, die es mit der ASKÖ Oedt halten, bis zur Pause vergeblich auf sich warten.

Vidackovic sichert Oedt spät noch einen Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel waren es – trotz weitgehend ausgeglichener Spielanteile – die Zebras, die am heutigen Nachmittag mit mehr Zug zum Tor punkteten und folgerichtig auch die größeren Chancen vorfanden, die Führung weiterauszubauen. Florian Templ und Hristo Krachanov scheiterten in dieser Phase jedoch am überragend aufgelegten Schlussmann der Hausherren Oliver Fischer, der mit Glanzparaden seine Truppe weiterhin im Spiel hielt. Ein Umstand, der auch für die Schlussphase dieser Partie ungemeine Spannung garantierte. So investierten die Gastgeber sinngemäß mit Fortdauer des Spiels immer mehr in die Offensive, setzten den Kontrahenten nun zunehmend unter Druck und wurden im letzten Drittel konkreter. Die treffsicherste Offensive der Liga betrieb nun Höchstaufwand, die Tabellenführung und somit die Poleosition in Sachen Herbstmeistertitel zu wahren – mit Erfolg. In Minute 85 bediente Florian Fellinger Nenad Vidackovic, der sich im eins gegen eins bärenstark durchsetzte und eiskalt ins lange Eck zum 1:1 einschoss. Es war sein bereits 11. Saisontreffer, der sogleich für den Endstand im heutigen Spitzenspiel sorgte.

Stimmen zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

"Wir können heute mit dem Punkt sehr gut leben. Es war das erwartet schwere Spitzenspiel, das über weite Strecken sehr ausgeglichen war. Ich denke, dass beide Teams mit dem Remis zufrieden sein können."

Der Beste: Oliver Fischer (TW)

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

"Wir haben unsere ungeschlagene Serie ausgebaut, das ist sicher positiv. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, wollten auf keinen Fall verlieren. Das ist uns gelungen. Dennoch wäre heute sogar eventuell mehr drinnen gewesen, die drei Punkte waren sicher möglich."

Die Besten: Daniel Kerschbaumer (IV), Michael Schröttner (ZM)

