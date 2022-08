SPG Wallern/St. Marienkirchen lässt im Kracher die Muskeln spielen – Heimsieg gegen ASKÖ Oedt

Details Freitag, 19. August 2022 22:14

Der absolute Kracher der Runde 3 in der Oberösterreich-Liga stieg heute auf dem Kunstrasen im Trattnachtal, als die SPG Wallern/St. Marienkirchen die ASKÖ Oedt empfing. Beide Titelanwärter hatten in den ersten beiden Spieltagen das Punktemaximum geholt. Schlussendlich konnte die Haidacher-Truppe zwei eindrucksvolle Serien prolongieren: Durch den 2:0-Heimerfolg bleibt der neue Tabellenführer ohne Punktverlust und Gegentor.

Pausenführung für die Heimischen

Eines vorweg: Vor in etwa 300 Zuschauern zeigte der Gastgeber vom Start weg eine geschlossen starke Mannschaftsleistung und schaffte es, insbesondere durch die Attribute Zweikampfhärte, Kombinationsfreude und Laufintensität die tollen Individualisten des Kontrahenten erst gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Schatas-Elf tat sich ungewohnt schwer gegen einen Konkurrenten, dessen Selbstvertrauen von Minute zu Minute sichtlich wuchs. Völlig verdient stellten die Zaunerboys in der 25. Minute dann auch auf 1:0, nachdem man in der Phase zuvor schon richtig aussichtsreiche Chancen kreiert hatte. Jakob Karlinger zeigte sich aus zentraler Position für die wichtige Führung verantwortlich. Er war von Sommerneuzugang und Ex-Profi Philipp Huspek perfekt in Szene gesetzt worden. Von der ASKÖ Oedt kam indes herzlich wenig. Gegen einen im Verbund stark verteidigenden Gastgeber, angeführt von einem überragenden Defensivmann Emmanuel Acheampong, tat man sich richtig schwer.

SPG eiskalt

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die ASKÖ Oedt verbessert. Man war nun griffiger im Spiel gegen den Ball und mit mehr Esprit ausgestattet nach Eroberung desselben. Für einen Treffer reichte es aber nicht. Was wahre Effizienz bedeutet, bewies dann die SPG Wallern/St. Marienkirchen, die ausgerechnet in jener zweifelsohne besten Phase des Kontrahenten für die Entscheidung sorgte. Mateo Kvesa versenkte einen Freistoß direkt und schockte somit die Gäste ein zweites Mal im Top-Spiel der Runde (57.). Die ASKÖ Oedt versuchte in der Schlussphase noch einmal vieles. Es blieb aber dabei: Ein vorbildhaft agierendes Kollektiv aus Wallern war heute nicht zu bezwingen. Alexander Peter und Marco Weber, beide im Verlauf der zweiten Hälfte eingewechselt, hatten in der Schlussphase die aussichtsreichsten Chancen der Gäste.

Stimmen zum Spiel:

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Es war eine überragende Mannschaftsleistung von uns. Spielerisch und kämpferisch war das die beste Leistung bis jetzt. Der Sieg war verdient. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Philipp Huspek (RMF), Emmanuel Acheampong (LV)

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Wir haben heute gegen einen klar besseren Gegner verloren. Wallerns Sieg war hochverdient. Natürlich schmerzt so eine Niederlage im Top-Spiel. Wir haben uns mehr erwartet.“