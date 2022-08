Entfesselter Aufsteiger! Union Dietach schießt sich gegen SPG Friedburg/Pöndorf Oedt-Frust von der Seele

Details Freitag, 19. August 2022 22:39

Nach einem gelungenen Start in die neue Saison der Oberösterreich-Liga war der Aufsteiger Union PROCON Dietach zuletzt auf dem knallharten Boden der Tatsachen gelandet, als man von der ASKÖ Oedt abgeschossen worden war. Heute musste man die Reise zur SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf antreten – und sorgte dort für ein wahres Spektakel. Man gab die perfekte Antwort auf erwähnten Rückschlag, indem man einen über weite Strecken bemitleidenswerten Kontrahenten gnadenlos überrannte.

Für die SPG kommt es knüppeldick

Schon vor dem Anstoß die ersten Hiobsbotschaften für Friedburg-Coach Robert Pessentheiner: Die Achse, bestehend aus den Unterschiedsspielern Halid Hasanovic, Ernst Öbster und Mersudin Jukic, fiel komplett aus – ein Umstand, der in gewisser Art und Weise für Verunsicherung bei den Heimischen sorgte. Anders wäre die Tatsache, dass man im Prinzip vom Start weg kaum Zugriff hatte und einen stark aufspielenden Liganeuling weitestgehend gewähren ließ, kaum zu erklären gewesen. Nach Dietachs Führung durch Denis Berisha (9.), der von Offensivkollege Imran Sadriu gekonnt in Szene gesetzt worden war, schlitterte die SPG, durch gleich mehrere Faktoren bedingt, endgültig in ein Debakel. Keeper Stefan Huber sah nach einer Torchancenverhinderung glatt Rot. Den fälligen Elfmeter versenkte Berisha zum 0:2 (22.). Nur zwei Minuten später der nächste Dämpfer für überfordert wirkende Gastgeber, gegen die sich nun alles zu wenden schien: Ein abgefälschter Schuss von Dietachs Christan Laskaj fand den Weg ins Tor zum 0:3.

Ruttensteiner-Elf schraubt Ergebnis in die Höhe

Schon jetzt war aus Sicht der Friedburger klar: Unterzahl, 0:3-Rückstand – hinter dieses Match kann ein Häkchen gesetzt werden. Das Unangenehme daran: 45 Minuten müssen noch absolviert werden gegen einen Kontrahenten, der nicht den Anschein machte, einen Gang runterzuschalten. Im Gegenteil: Der Liganeuling spielte sich nun so richtig in einen Rausch und setzte dem Defensivverbund der Friedburger durch technisch hochwertige Passstafetten und regelmäßige Tempoverschärfungen enorm zu. Zwischen der 56. und 67. Minute legte man drei weitere Tore nach: Zunächst traf Matej Socovka aus kurzer Distanz per Abstauber. Nach zielstrebig vorgetragenen Angriffen erhöhten Berisha und Yusuf Efendioglu auf 5:0 beziehungsweise 6:0. Den Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie setzte Sadriu, der in Minute 89 nach sehenswerter Einzelleistung zum 7:0 einschoss.

Stimmen zum Spiel:

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Das war katastrophal. Heute ist wirklich alles schiefgelaufen. Der Spielverlauf war äußerst unglücklich. Während der Partie kamen weitere Verletzte dazu. Es war ein gebrauchter Tag. Jetzt haben wir nur einen Punkt aus drei Spielen. Zumindest stimmten in den ersten beiden Partien die Leistungen.“

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir wollten nach der Niederlage gegen Oedt eine Reaktion zeigen und das ist uns gelungen. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen und waren auch in Ballbesitz gut. Der Spielverlauf mit dem Ausschluss und dem Elfmeter hat uns natürlich in die Karten gespielt.“

Die Besten: Denis Berisha (ZOMF), Christian Laskaj (ZMF), Arnel Kadric (IV)