Remis gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf – Aufsteiger Union Ostermiething schreibt erstmals in der OÖ-Liga an

Nach guten vier Zählern aus den ersten beiden Runden der Oberösterreich-Liga ging der SV Grün-Weiß Micheldorf mit einer mächtigen Portion Selbstvertrauen ins Kräftemessen mit dem UFC Stampfl-Bau Ostermiething. Schlussendlich konnte aber nicht der erhoffte Favoritensieg eingefahren werden. Beim 2:2 wurden die Punkte geteilt. Der Aufsteiger aus Braunau holte nach zwei glatten 0:3-Pleiten somit den ersten Zähler in der neuen sportlichen Umgebung.

Ausgleich zum perfekten Zeitpunkt

Vor in etwa 300 Zuschauern erwischten die Micheldorfer einen gelungenen Start gegen den Liganeuling, dessen Euphorie nach den zwei erwähnten schwierigen Auftritten schon etwas verflogen schien. Bereits in der 11. Minute stellte der Sommerneuzugang der Gäste Luca Mayr-Fälten mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 0:1, nachdem man zielstrebig über die linke Seite durchgebrochen war. In weiterer Folge war eines offensichtlich: Beide Teams legten den primären Fokus auf die Defensive – die Micheldorfer, weil sie führten und die Arbeit gegen den Ball ohnehin zu ihren Vorzügen gehört, und die Gastgeber, weil sie in der OÖ-Liga um Stabilität bemüht sind. Wenig Spektakel also – bis zur 45. Minute: Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlug die Union Ostermiething mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich zurück. Klaus Höflmeier traf nach einem Eckball samt anschließendem Getümmel im Strafraum Micheldorfs aus kurzer Distanz zum 1:1. Es war der erste Treffer der Truppe aus Ostermiething in der OÖ-Liga.

Gäste erzielen Führung in Unterzahl, UFC zeigt Moral

In der Halbzeitpause nahm Gästecoach Hubert Zauner taktische Adaptierungen vor. Er stellte von einem auf zwei Stürmer um, sodass man den Gegner nun besser anlaufen und für mehr Präsenz im vordersten Drittel sorgen konnte, was durchaus gelang. Nach rund einer Stunde wurde es dann spektakulär: Nachdem Ostermiething-Stürmer Resul Omerovic mehrere Top-Chancen liegen hatte lassen, war auch der SV Grün-Weiß Micheldorf der Führung ganz nahe. Michael Halbartschlager scheiterte aber vom Elfmeterpunkt, nachdem Kapitän Daniel Sehr im Strafraum des Gastgebers gefoult worden war. Nur wenige Augenblicke später der nächste Aufreger: Micheldorfs Emrah Krizevac im Laufduell mit einem Ostermiething-Akteur, beide gingen rund 30 Meter vor dem Gästetor zu Boden. Der Unparteiische zeigte Krizevac daraufhin glatt Rot. Schon in der 1. Runde gegen die SU St. Martin/M. war er des Feldes verwiesen worden. In der Vorwoche hatte er seine Sperre abgesessen. In Überzahl machte der Aufsteiger in der Schlussphase richtig Druck und schnürte den Gegner regelrecht ein. Dieser konnte sich einmal aber richtig stark befreien und holte gleichsam zum Gegenschlag aus. Einen überfallartig vorgetragenen Angriff brachte Robin Mayr-Fälten in der 84. Minute zu einem perfekten Ende. Er besorgte mit einem Distanzschuss das 1:2. Eine insgesamt verrückte Partie konnte aber noch mit einer spielentscheidenden Szene aufwarten: Der UFC Ostermiething zeigte ein zweites Mal an diesem Abend eine tolle Moral und glich wieder aus: Omerovic markierte nach einem Angriff über die linke Seite mit einem Schuss ins kurze Eck das 2:2.

Stimmen zum Spiel:

Robert Berg (Trainer UFC Ostermiething):

„Es war mit Abstand die beste Saisonleistung von uns. Die Moral war top. Wir sind zwei Mal zurückgekommen. Wir können mit dem Remis leben, obwohl wir uns vielleicht mehr verdient gehabt hätten. Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

Der Beste: Muhamed Subasic (IV)

Hubert Zauner (SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Vor dem 1:1 hat ein Ostermiething-Spieler den Ball mit der Hand berührt. Auch die rote Karte war nicht gerechtfertigt. Vom Gefühl her sind das zwei verlorene Punkte. Wenn man aber den Spielverlauf betrachtet, müssen wir den einen Punkt mitnehmen und daraus lernen. Wir waren zu brav.“

Der Beste: Kevin Brandstätter (ZDMF)