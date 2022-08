SV Bad Ischl gewinnt Derby, Union Edelweiss und SPG Pregarten marschieren – ein Überblick

Details Samstag, 20. August 2022 12:18

Drei Matches in der Oberösterreich-Liga, die Hochspannung versprachen! Während die Union Edelweiss auf eigener Anlage den ASK St. Valentin empfing und die SPG Pregarten die Reise zum Regionalligaabsteiger FC Wels antreten musste, kam es zum Derby zwischen dem SV Bad Ischl und der Union Mondsee. Ligaportal.at verschafft einen kompakten Überblick über jene drei Kräftemessen.

SV Bad Ischl – Union Mondsee: 3:0

Nachdem der SV Bad Ischl in der Vorwoche gegen den ASK St. Valentin böse unter die Räder gekommen war, gab man im Nachbarschaftsduell mit der Union Mondsee eine adäquate Antwort. Vor 400 Zuschauern schaffte man es, die richtige Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft zu finden. Damit setzte man dem kriselnden Konkurrenten enorm zu. Stürmer Mario Petter besorgte die 1:0-Pausenführung (45.). In Durchgang zwei legte sein Offensivpartner Franjo Dramac mit einem Doppelpack nach (49., 80.). Die vorbildhafte Ausbeute unter Neo-Coach Josef Bögl: sechs Zähler nach drei Matches. Geht es in dieser Tonart weiter, wird man in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Bei der Union Mondsee wird die Lage indes immer unangenehmer. Nach drei Runden wartet der Tabellenfünfte der Vorsaison weiter auf den ersten Punktgewinn.

Die Besten: Franjo Dramac (ST), Matthias Eisl (IV), Michael Ebner (ZMF) – alle SV Bad Ischl

Union Edelweiss – ASK St. Valentin: 1:0

Die Vermutung, dass die Union Edelweiss nach einem starken Transfersommer heuer eine bessere Rolle als in einer insgesamt komplizierten Vorsaison spielen kann, scheint sich mehr und mehr zu bewahrheiten. Gestern schlug man den ASK St. Valentin dank Effizienz im vordersten Drittel und einem beherzten Auftritt im Spiel gegen den Ball mit 1:0. Für das Tor des Tages zeigte sich – irgendwie passend – ein Neuzugang verantwortlich. Simon Kandler, der im Sommer vom Ligakonkurrenten aus Pregarten gekommen war, traf in der 22. Minute. In der 6. Minute hatte Edelweiss-Kapitän Thomas Winkler einen Elfmeter verschossen. Die Linzer bleiben somit weiter ungeschlagen und sind dran an der Tabellenspitze. Für den ASK St. Valentin war es indes die zweite Pleite im dritten Saisonmatch. Mit den Ansprüchen der Niederösterreicher ist das kaum vereinbar.

Der Beste: Saldin Pezic (ZMF) – Union Edelweiss

FC Wels – SPG Pregarten: 1:4

Die SPG Pregarten scheint unmittelbar nach der empfindlichen Derbypleite zum Auftakt gegen die DSG Union Perg in den Rhythmus gefunden zu haben. Nach dem glatten 3:0-Erfolg der Vorwoche gegen den Aufsteiger aus Ostermiething hatte man nun auch mit einem weiteren Liganeuling wenig Probleme. Youngster Alexander Pöppl besorgte in der 18. Minute nach Vorlage von Kapitän Markus Blutsch die Gästeführung. Nur 6 Minuten später glich der FC Wels durch Luka Jevtic aus. In der zweiten Hälfte konnten die Messestädter aber der offensiven Wucht der Mühlviertler nur mehr wenig entgegensetzen. Nachdem Lukas Grüner seine Truppe per Weitschuss auf die Siegerstraße gebracht hatte, stach Joker Kevin Hinterberger gleich doppelt (83., 93.). Während es für den FC Wels die erste Niederlage in der neuen sportlichen Umgebung setzte, hält die SPG bei starken sechs Zählern aus drei Runden.

Die Besten: Kevin Hinterberger (ST), Mathias Haider (ZMF) – beide SPG Pregarten

Fotocredit: Harald Dostal