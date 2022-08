Gala-Auftritt! SV Grün-Weiß Micheldorf schießt FC Wels mit 8:0 ab

Details Freitag, 26. August 2022 23:31

Der Neuling der Oberösterreich-Liga FC Wels befindet sich in turbulenten Zeiten – in personeller wie sportlicher Hinsicht. Nach dem Rücktritt von Coach Mujo Candic musste man heute beim SV Grün-Weiß Micheldorf ran. Schlussendlich setzte es eine 0:8-Pleite gegen einen entfesselt aufspielenden Gastgeber. Die Kremstaler bleiben somit weiterhin ungeschlagen und halten bei guten acht Punkten nach vier Runden.

Klare Angelegenheit

Eines vorweg: Der FC Wels hatte heute keine Chance – und das ist tatsächlich wortwörtlich zu nehmen. Gegen einen vom Start weg extrem dominant auftretenden SV Grün-Weiß Micheldorf brachte man offensiv nichts Nennenswertes zustande. Die Hausherren sorgten indes schon in der ersten Halbzeit für ganz klare Verhältnisse. Durch einen Doppelschlag in den Minuten 23 und 29 stellten Robin Mayr-Fälten, der nach einer Ecke per Kopf traf, und Daniel Sehr aus kurzer Distanz die Weichen auf Sieg. In der 39. Minute schlug der heute brutal stark aufspielende Robin Mayr-Fälten erneut zu, nachdem er von seinem Bruder Luca geschickt in Szene gesetzt worden war.

SV Grün-Weiß Micheldorf schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Charakteristik der Partie wenig. Der FC Wels war weiterhin extrem überfordert mit einem drückenden, technisch versierten und temporeich agierenden Kontrahenten, der gar nicht daran dachte nachzulassen. In den Minuten 54 und 59 überwand man einen zu löchrigen Defensivverbund der Messestädter zwei weitere Male. Zunächst war David Klausriegler per sehenswertem Heber erfolgreich. Fünf Minuten später war Sommerneuzugang Robin Mayr-Fälten nach einer Maloku-Flanke erneut mit dem Kopf zur Stelle. Die Tatsache, dass man einen Antonio Dukic auf der Bank sitzen hat, zeigt, über welch hohe Klasse die Micheldorfer heuer insbesondere im Offensivbereich verfügen. In der Halbzeitpause eingewechselt, stach Joker Dukic in den 67 und 71 gleich doppelt: zunächst per Kopf nach einer Helmberger-Flanke, dann aus einem Konter. Für den 8:0-Endstand einer denkwürdigen Partie zeigte sich ebenfalls ein Joker verantwortlich. Jakob Obernberger traf nur fünf Minuten nach seiner Hereinnahme mit dem Kopf nach einer einstudierten Eckballvariante (76.).

Stimme zum Spiel:

Hubert Zauner (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Von der ersten bis zur letzten Minute war das ein Spiel auf ein Tor. Es war eine erfreuliche Leistung von meiner Mannschaft. Es ist wichtig, dass wir kein Gegentor erhalten und wieder einmal zu elft fertiggespielt haben.“

Die Besten: Robin Mayr-Fälten (ST), Michael Halbartschlager (IV)

Fotocredit: Helmut Dietmaier